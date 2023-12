Un Posto al Sole Anticipazioni 5 dicembre 2023: Clara commette un grave errore. Lei e Federico ora sono nei guai?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara, in fuga, finirà per commettere un errore, che potrebbe costarle molto caro. Intanto Roberto passa all'attacco per separare Diego e Ida.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di onda su Rai3 il 5 dicembre 2023, alle ore 20.50, Alberto affilerà le armi e cercherà in lungo e in largo Clara e Federico. Il Palladini è una furia e non riesce a credere che la sua ex compagnia abbia fatto una tale pazzia. La Curcio comincerà a pensare di aver fatto una mossa un po’ troppo azzardata e la tensione accumulata in questi giorni, la porterà a commettere un grave errore, che potrebbe costarle molto caro. Intanto Roberto cercherà un modo per impedire a Ida di farsi più vicina a Diego. La ragazza è infatti entusiasta della proposta ricevuta dal Giordano e non ne ha fatto mistero. Nunzio invece, colpito dalla discussione tra Samuel ed Espedito, proverà ad aiutare l’amico, facendolo ragionare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara commette un grave errore

Clara è in fuga. Ha deciso di allontanarsi da Napoli con Eduardo e di chiudere con il suo passato. Peccato che Alberto non intenda in alcun modo permetterglielo, non con suo figlio al seguito. La Curcio ha infatti lasciato la città insieme a Federico e questo ha scatenato l’ira del suo ex compagno. Clara sarà convinta che presto il Palladini metterà in moto una vera e propria caccia all’uomo e comincerà a sentire il peso delle sue scelte. Questi sentimenti la porteranno a fare un grosso errore, che potrebbe costarle molto caro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto cerca di allontanare Ida da Diego

Ida e Diego sono sempre più vicini e tra loro potrebbe nascere un grande amore. Roberto e Marina non possono permetterlo e cercheranno in ogni modo di fermare i due ragazzi. Visto che Ida è entusiasta della proposta ricevuta dal Giordano, Ferri sarà costretto a intervenire molto velocemente; sarà costretto a trovare un modo per frenare la mamma di Tommy e allontanarla dal figlio di Raffaele. Ci riuscirà?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio in aiuto di Samuel

Samuel ha avuto una brutta discussione con Espedito e la situazione, per lui, sembra essersi complicata. Nunzio ha ascoltato tutto del loro faccia a faccia e, sconvolto da quello che si sono detti, deciderà di intervenire per far ragionare il suo amico. Riuscirà il Cammarota a non far finire nei guai il suo collega?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.