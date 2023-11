Un Posto al Sole Anticipazioni dal 4 all'8 dicembre 2023: Marina e Roberto ostacolano Ida e Diego. Non devono innamorarsi!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 4 all'8 dicembre 2023 su Rai3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 4 dicembre 2023

Clara ha preso la sua decisione ma non sarà facile metterla pratica, soprattutto per via di Alberto. Il Palladini non accetterà mai e poi mai la scelta della sua ex e la sua reazione sarà sicuramente violenta. Intanto Roberto e Marina rimangono sconvolti dalla scoperta che tra Ida e Diego potrebbe nascere un amore mentre Nunzio e Samuel saranno protagonisti di una sfida in cucina, con un Diego più che mai preoccupato che la loro “dolce guerra” non abbia ripercussioni sul Vulcano. Più tardi Samuel dovrà affrontare un momento molto meno dolce.

Puntata in onda Martedì 5 dicembre 2023

Alberto è furioso. Clara è fuggita con suo figlio e lui non sa dove si sia cacciata. La Curcio comincerà però a non essere più convinta della scelta che ha fatto e finirà per fare un grosso errore. Ida intanto sarà molto contenta della proposta di Diego ma Roberto, preoccupato che tra i due inizi una relazione seria, si ingegnerà per separarli. Nunzio invece, dopo aver sentito la conversazione tra Espedito e Samuel, cercherà di aiutare l’amico a ragionare e a prendere le decisioni giuste nella sua vita sentimentale.

Puntata in onda Mercoledì 6 dicembre 2023

Roberto e Marina hanno escogitato un modo per allontanare Ida da Diego. I due l’hanno convinta a partire per Natale e possono tirare un sospiro di sollievo… che durerà però poco. Giulia cercherà di convincere Rosa a scendere in piazza e partecipare a una manifestazione anticamorra mentre Clara continuerà a pensare di aver fatto una stupidaggine e vivrà un momento di grande sconforto. Mariella e Serena capiranno di non essere poi così diverse e di avere invece molto in comune; a farglielo capire saranno Lollo e Irene e un loro piccolo litigio.

Puntata in onda Giovedì 7 dicembre 2023

Alberto sarà molto preoccupato per Federico, di cui non ha notizie. Niko cercherà di rincuorarlo come può ma il Palladini non riuscirà a calmarsi; quello che ha fatto Clara è imperdonabile. Marina e Roberto invece torneranno a tremare per via di Lara; gli incubi non sono ancora finiti? I Ferri si troveranno poi ancora alle prese con Ida e Diego, sempre più vicini e complici. Eugenio sarà molto dispiaciuto per come si stanno mettendo le cose con Viola e per essersi allontanato così tanto da lei. Per questo motivo farà una proposta completamente inaspettata alla collega Lucia.

Puntata in onda Venerdì 8 dicembre 2023

Arriverà il giorno della manifestazione anticamorra di Giulia e Don Raimondo e la tensione è nell’aria. Alberto, in ansia per Federico, avrà un duro scontro con Eugenio mentre Raffaele potrà finalmente dedicarsi al momento dell’anno che più ama: quello in cui preparerà il presepe. Chi gli dirà una mano questa volta?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.