Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Silvia in Nuova Zelanda! Addio definitivo? Un indizio preoccupa i fan!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Michele e Silvia partiranno per la Nuova Zelanda. Ma il loro viaggio sarà un addio definitivo dalle Trame della Soap? Un indizio ha suscitato preoccupazione nei fan!

I fan di Un Posto al Sole devono prepararsi all'addio definitivo di Silvia e Michele? Le Anticipazioni ci svelano che la coppia partirà per la Nuova Zelanda e che questo viaggio sarà un'uscita di scena per i due amatissimi protagonisti dalle Trame della Soap di Rai3. Michele, infatti, si convincerà a partire con Silvia per allontanarsi dalla complessa situazione personale e lavorativa che sta vivendo da qualche mese e lui e Silvia decideranno di lasciare il loro appartamento a Guido! Questo indizio ha suggerito ai fan che la loro assenza dalla Soap potrebbe essere più lunga del previsto...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Michele pronti a partire per la Nuova Zelanda

Le trame di Un Posto al Sole dovranno fare a meno di Michele Saviani e Silvia Graziani? Stando alle ultime Anticipazioni i due storici protagonisti della Soap partiranno per un viaggio dalla meta lontanissima - la Nuova Zelanda - e questo li terrà probabilmente al di fuori degli sviluppi narrativi più immediati. Silvia, infatti, riesce finalmente a convincere Michele che ha bisogno di una pausa dal suo lavoro e lo persuade a seguirla in Nuova Zelanda. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il giornalista e Silvia è sempre più determinata ad aiutarlo a recuperare la sua energia e salute, portandolo lontano da una Napoli amata, ma da troppo tempo foriera di brutte notizie e tensioni per Michele. La scelta di andare in Nuova Zelanda non è poi così insolita, se si pensa che lì vive Anna Boschi, preziosa amica cara ai due protagonisti. Ma il loro è un addio definitivo? Un indizio ha scatenato i duebbi dei fan!

Anticipazioni Un Posto al Sole: addio a Silvia e Michele? Un indizio scatena i fan

Le Anticipazioni non solo ci hanno svelato che Silvia e Michele partiranno per la Nuova Zelanda, ma che il loro potrebbe essere un addio alla Soap. Se non definitivo certamente molto lungo e per diversi motivi. Il primo è la scelta di una meta così lontana: se i due protagonisti fossero andati via per una semplice vacanza, gli sceneggiatori avrebbero potuto scegliere un luogo più vicino. Come Indica o la Spagna, dove qualche mese fa si era recata anche Rossella con Nunzio. Invece, hanno optato per un viaggio a lunga distanza, indicando così che Silvia e Michele saranno assenti dalle Trame di Un Posto al Sole e per molto tempo. Non possiamo ancora parlare di un addio definitivo, poiché da parte di entrambi i protagonisti non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale che spinga a pensare che non saranno più parte della Soap, ma è evidente che si prenderanno una lunga pausa dalle storie di Un Posto al Sole. Innanzitutto, vediamo che le trame legate a entrambi sono state del tutto risolte: Rossella è felice con Nunzio, il Vulcano è al sicuro economicamente e il risveglio di Agata dal coma con conseguente perdita dei suoi poteri porterà ad abbandonare anche la strada "soprannaturale" che la Soap stava imboccando. Questa teoria dell'uscita dei due protagonisti dalla Soap è supportata anche da un altro indizio molto importante: Michele e Silvia hanno deciso di lasciare il loro appartamento a Guido.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido si trasferisce nell'appartamento di Silvia e Michele

Con la decisione di lasciare a Guido le chiavi del loro appartamento, Silvia e Michele sono pronti a dire addio alla Soap e imbarcarsi per un lungo viaggio in Nuova Zelanda. Questo indizio fornito dalle Anticipazioni ha suggerito ai fan che la loro assenza durerà per molto tempo. Ma anche che sperano di agevolare l'avvicinamento tra Guido e Mariella, se i due vivranno nuovamente nello stesso Palazzo. Il vigile, infatti, si era da tempo trasferito a casa di un collega, Cotugno, dopo la separazione da Mariella e poter tornare a vivere a Palazzo Palladini certamente aiuterà Del Bue nella riconquista della moglie e nel riavvicinamento all'amato figlio Lollo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.