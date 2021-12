Un Posto al Sole Anticipazioni 28 dicembre 2021: Patrizio e Rossella cedono alla passione. E' ancora amore?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 dicembre 2021. Scopriamo cosa succederà nella Soap con le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Rossella è tornata a casa. La vacanza con Riccardo è stata un disastro. I due sono entrati in crisi anche a causa della presenza della donna misteriosa, che non ha smesso un momento di tormentarli. Ross è davvero giù di morale e come lei anche Patrizio. I due ragazzi, delusi dalle loro storie d'amore, si ritroveranno di nuovo insieme. Complice una bottiglia di vino di troppo, potrebbero finire per lasciarsi andare a una notte di passione! Intanto Franco e Angela non si trovano d'accordo sul come gestire le nuove opportunità lavorative della Poggi. Mariella invece, nonostante Guido proprio non ne voglia sapere, vorrebbe organizzare un Capodanno con i fiocchi.

Le vacanze a Bolzano non hanno riportato il sorriso sul viso di Rossella. Il viaggio con Riccardo ha anzi acuito ancora di più i suoi tormenti ed è ormai consapevole che la sua storia d'amore con il Crovi difficilmente decollerà. Tutta colpa di una donna che li ha tenuti sotto tiro per tutto il Natale. La misteriosa presenza femminile, è legata al passato dell'affascinante medico e ha messo a dura prova la povera Graziani. Del suo stesso umore è Patrizio. Clara lo ha lasciato e lui non riesce a farsene una ragione. Tanto più che ora Alberto sembra aver quasi raggiunto il suo obiettivo, quello di ricostruire insieme a lei una famiglia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che provati da questo lungo e fastidioso periodo, Patrizio e Rossella si troveranno soli a sorseggiare una bottiglia di vino. Complice qualche bicchiere in più, i due condivideranno un momento di passione. Che la fiamma dei loro vecchi sentimenti non si sia spenta del tutto?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Difficoltà per Franco e Angela

Franco, Angela e Bianca sono stati sconvolti da uno spiacevole imprevisto. La Poggi ha ricevuto delle novità sul suo lavoro e dovrà prendere presto delle decisioni molto importanti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che queste grandi news metteranno Angela e Franco l'uno contro l'altra. I due infatti non saranno d'accordo su come reagire alle nuove opportunità lavorative della donna e finiranno per scontrarsi. Riusciranno a ritrovare la serenità prima che scocchi la mezzanotte del nuovo anno?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella vuole un Capodanno speciale

Mariella è di buon umore! Tra gli inquilini di Palazzo Palladini è quella che aspetta l'ultima notte dell'anno con più entusiasmo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'Altieri vorrebbe organizzare un Capodanno indimenticabile. Peccato che Guido le remi contro. Il Del Bue non ne vuole proprio sapere. La vigilessa però, nonostante tutto, farà del suo meglio per arrivare al suo obiettivo. Riuscirà a rendere la fine del 2021... scoppiettante?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 30 dicembre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.