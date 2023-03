Un Posto al Sole Anticipazioni 31 marzo 2023: Viola sceglie Eugenio!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 31 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Viola ed Eugenio pronti a rivelare alla loro famiglia di essere tornati insieme. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci dicono che i coniugi Nicotera sono tornati insieme. La Bruni ha deciso di dare un'altra chance al suo matrimonio e di dimenticare Damiano. Intanto Lara, dopo quanto successo, ha guadagnato sempre più terreno e sarà pronta per tornare nella vita di Roberto, una volta per tutte. Marina però continuerà a tenerla d'occhio. Giulia invece si accorgerà dello strano comportamento di Renato. Cosa starà succedendo al suo ex marito?

Viola ed Eugenio pronti a rivelare di essere tornati insieme, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Eugenio ha chiesto la separazione e questa sua mossa ha scosso Viola, una volta per tutte. La Bruni si è trovata a dover prendere una decisione e a non avere più tempo per gli indugi. Ha dovuto quindi scegliere se continuare a frequentare Damiano oppure provare a dare un'altra chance al suo matrimonio. La figlia di Ornella, dopo essersi accorta di essere infastidita da Lucia, ha compreso di essere ancora molto legata al suo consorte. Da qui la scelta finale di rimettersi insieme. Nella puntata del 31 marzo 2023, Viola ed Eugenio saranno pronti a rivelare alla loro famiglia la lieta notizia, sicuri che Antonio sarà felicissimo di rivedere i suoi genitori di nuovo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara accorcia le distanze

L'inaspettata emergenza che ha messo in crisi Roberto e Marina ha permesso a Lara di guadagnare terreno. Lei e Ferri hanno passato molto tempo insieme, senza che la Giordano potesse fare o dire qualcosa. Il loro rapporto si è quindi intensificato, mettendo la manager dei Cantieri, in un angolo. La Marinelli si convincerà di essere molto vicina alla vittoria ma dovrà stare attenta. Ogni sua mossa verrà studiata a lungo da Marina, pronta a capire sino a che punto possano arrivare le macchinazioni della sua rivale.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia si accorge che Renato si comporta in modo strano

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole abbiamo visto un Renato molto arzillo. Il Poggi si è dimostrato piuttosto soddisfatto del lavoro di Rosa alla Terrazza e a casa di Niko ed è sembrato interessato alla ragazza. Questo particolare non sfuggirà a Giulia, che si renderà conto dello strano atteggiamento del marito. Incuriosita da questo cambiamento, la donna si metterà a indagare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 marzo 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.