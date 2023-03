Un Posto al Sole Anticipazioni 24 marzo 2023: Eugenio chiede la separazione. Viola è senza parole

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che per Eugenio e Viola arriverà il momento della separazione mentre Serena dovrà aiutare Manuela e salvare il suo esame.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Viola sarà travolta da una notizia completamente inaspettata o meglio da una decisione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Eugenio farà recapitare alla moglie, una proposta di separazione. Intanto Manuela si lascerà convincere da Micaela e da Samuel a bere qualcosa con loro la sera prima del suo esame. La ragazza si farà promettere che non si farà tardi ma purtroppo per lei, le cose non andranno come sperato. Sarà Serena a dover risolvere le cose.

Eugenio dice basta: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 24 marzo 2023

Eugenio si è illuso di potersi riconciliare con Viola ma la Bruni non è riuscita a fare chiarezza nei suoi sentimenti. Questo ha portato il Nicotera a dover prendere una decisione definitiva con l'ex moglie. Viola si troverà quindi con in mano una proposta di separazione, che la lascerà completamente senza parole. I due dovranno però tenere il segreto con Raffaele, Ornella e soprattutto con Antonio. Il piccolo non dovrà essere messo in mezzo in questa situazione e dovrà essere protetto a ogni costo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela nei guai

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 marzo 2023, Micaela e Samuel convinceranno Manuela a seguirli in una serata di bagordi, proprio la sera prima di un suo esame. La Cirillo si lascerà convincere dalla gemella ma sarà costretta a pentirsene. La serata non andrà come sperato e l'indomani per Manu sarà davvero difficile affrontare l'esame e portare a casa un buon voto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena pronta ad aiutare Manuela

Serena sarà costretta a intervenire per aiutare la sorella. Accortasi che la serata delle gemelle è andata fuori controllo, la maggiore delle Cirillo dovrà prendere in mano la situazione e salvare l'esame di Manuela. Ci riuscirà oppure Manu si pentirà per sempre di aver perso completamente il controllo?

