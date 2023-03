Un Posto al Sole Anticipazioni 22 marzo 2023: Viola è infastidita da Lucia. Eugenio spera in una riconciliazione

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Viola non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti del rapporto tra Eugenio e Lucia. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Nicotera, dopo aver notato che la moglie non sembra gradire la forte sintonia che si è creata tra lui e la sua collega, comincerà a pensare di avere ancora speranze di poter riunire la loro famiglia. Intanto Otello, deciso ad aiutare Silvia a sanare le sue difficoltà economiche, deciderà di intervenire. Il Testa non vorrà però vendere la casa di Teresa a Indica e chiederà un prestito a Renato. Intanto il Poggi guarderà con ammirazione il lavoro di Rosa, impegnata a occuparsi sia delle Terrazza che della casa di Niko.

Eugenio spera di riconciliarsi con Viola: le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 22 marzo 2023

Eugenio ha messo Viola con le spalle al muro ma purtroppo non ha ancora ottenuto quanto vorrebbe. Il Nicotera si accorgerà però che la Bruni è gelosa del suo rapporto, che si sta facendo sempre più stretto, con Lucia. La figlia di Ornella non riuscirà a mascherare di non vedere di buon occhio la nuova collega dell'ex e questo farà piacere al magistrato, che comincerà a sperare che Viola possa tornare da lui. Ma sarà davvero così oppure l'insegnante continuerà a comportarsi in modo ambiguo e altalenante.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Otello chiede un prestito a Renato per aiutare Silvia

Silvia non riesce a trovare una soluzione adatta per salvare il suo Vulcano. Otello, tornato in pianta stabile a Napoli e a Palazzo Palladini, deciderà di aiutarla. Il Testa non vorrà però vendere la casa di Teresa a Indica e dovrà trovare un altro modo per procurarsi il denaro per sostenere la Graziani. Chiederà quindi un prestito a Renato, il suo caro amico, convinto che il Poggi non gli negherà questo supporto. Il papà di Niko però, ve lo anticipiamo, non sarà per nulla felice di questa richiesta e cercherà di uscirne in modo pulito, senza ferire Otello.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato affascinato da Rosa

Prima di trovarsi a dover gestire una situazione che non avrebbe mai immaginato, Renato si lascerà stregare da Rosa. La Picariello è stata assunta come governante della Terrazza e della casa di Niko. Con la sua bravura nell'occuparsi delle faccende dei due appartamenti, colpirà il Poggi, che non riuscirà a fare a meno di farle i complimenti per l'ottimo lavoro. Sarà però una parentesi di pace. Renato dovrà presto occuparsi di come negare il prestito a Otello, senza che lui ci rimanga male.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.