Un Posto al Sole Anticipazioni 30 novembre 2022: Che combini Nunzio? Tra lui e Alice è attrazione fatale...

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alice e Nunzio si faranno sempre più intimi. Scoppierà la passione tra i due? Intanto un nuovo incubo sta per abbattersi su Roberto e Marina.

Alice è felice che sua nonna stia cercando di reagire a quanto le è successo e la serenità, purtroppo solo apparente, che si sta ricreando, la spinge a dedicarsi ad altri interessi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 30 novembre 2022, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo la Pergolesi farsi sempre più intima con Nunzio. I due ragazzi passeranno più tempo insieme, complice la realizzazione di un video tutorial di cucina. Il bel Cammarota si lascerà conquistare dalla nipote della Giordano o rimarrà concentrato sui suoi progetti matrimoniali con Chiara? Intanto Mariella, resasi conto che sua nipote Speranza ha qualche problema con le Cirillo, deciderà di intervenire in sua difesa. Si troverà però ad affrontare una rivale molto agguerrita e pericolosa, ovvero Micaela Cirillo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una serenità solo apparente per Marina e Roberto

Roberto ha scoperto la verità su Marina. Il Ferri ha capito che la sua compagna è stata violentata e che quanto successo non può certamente essere dimenticato facilmente. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 novembre 2022, vedremo la Giordano e Roberto cercare di recuperare la loro serenità, affrontando una nuova fase della loro vita insieme. A supportargli ci sarà tutta la famiglia, Alice compresa. Purtroppo però un nuovo incubo sembra essere all'orizzonte e turberà di nuovo profondamente la già delicata felicità ritrovata.

Alice e Nunzio pericolosamente vicini: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 novembre 2022

Il ritorno di Alice a Napoli non ha solo rallegrato Marina e Roberto e tutta la loro famiglia, ma sembra aver portato una ventata di freschezza nella vita di Nunzio. È ormai innegabile che la Pergolesi si sia invaghita del bel Cammarota e pure lui non pare essere indifferente al fascino dolce e spensierato della figlia di Elena. I due ragazzi – lo vedremo in questa puntata – si avvicineranno tantissimo e passeranno dei momenti molto intimi, complice un video tutorial di cucina da realizzare. Ma lo chef si ricorderà di Chiara e dell'impegno preso con lei e deciderà di dare un taglio a questa strana simpatia o si lascerà coinvolgere in questi momenti di sorrisi?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella in soccorso di Speranza ma c'è Micaela in agguato

Speranza ha dichiarato guerra alle sorelle Cirillo, stanca della loro chiassosa presenza. Le due ragazze sono diventate le vicine di casa dell'Altieri e del suo fidanzato e sono riuscite a guastare l'intimità tra di loro. Nella puntata del 30 novembre 2022, vedremo Mariella intervenire per supportare e proteggere la sua nipotina. La vigilessa non ha però messo in conto che si troverà a dover affrontare una rivale molto agguerrita: Micaela. La gemella di Manuela ha infatti finalmente trovato una soluzione ai suoi problemi con Jimmy e non intende certo farsi mettere i bastoni tra le ruote da niente e nessuno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.