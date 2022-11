Un Posto al Sole Anticipazioni 11 novembre 2022: Micaela trova una soluzione ai suoi problemi con Jimmy

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Micaela troverà una soluzione ai suoi problemi con la sorella e il figlio. Intanto Antonio è geloso del tempo che sua madre dedica a Manuel.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 novembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap italiana, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: tra Antonio e Manuel non c'è alcuna simpatia. Il piccolo Nicotera ha cominciato a provare una forte gelosia per il figlio di Damiano, a cui Viola sta dedicando fin troppo tempo. Intanto Damiano finisce per avere un altro scontro con la sua ex Rosa riguardo all'educazione da dare al loro bambino mentre le gemelle Cirillo continuano a litigare per “colpa” di Niko e Jimmy. Micaela sembra pronta a dare una svolta. Dopo aver sentito una conversazione riguardo alla casa vacanze di Alberto, le viene un'idea che potrebbe mettere un punto a questa spiacevole situazione.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata 11 novembre 2022: Antonio geloso di Manuel

Viola si è proposta di aiutare Damiano a risolvere i suoi problemi con suo figlio e la sua ex. La Bruni ha così incontrato Manuel e Rosa e ha subito compreso che l'ex compagna della sua guardia del corpo, è un osso duro. Il suo comportamento la sta mettendo molto in difficoltà. L'attenzione verso Rosa e suo figlio sta distraendo Viola, che non si accorge di quanto il piccolo Antonio stia soffrendo per questa strana situazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nella puntata dell'11 novembre 2022, vedremo il bambino cominciare a provare una forte gelosia nei confronti di Manuel. Le attenzioni che la sua mamma gli riserva, manderanno in crisi il Nicotera jr. che cercherà di attirare l'attenzione su di sé. Ma riuscirà a far capire a Viola il suo grande malessere?

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata 11 novembre 2022: Damiano contro Rosa, Viola terzo incomodo?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola si impegnerà tantissimo ad aiutare Damiano a risolvere i suoi problemi con il figlio. Purtroppo Rosa, la madre del bambino non sembrerà per nulla collaborativa. La vedremo innescare un nuovo scontro con l'ex compagno, nuovamente in disaccordo con lei su come educare il loro figlio. Ma resta da capire se la Bruni finirà per mettersi in mezzo o se verrà trascinata totalmente in queste beghe famigliari e se ne sarà risucchiata tanto da non accorgersi di quanto Antonio stia soffrendo. Ed Eugenio? Cercherà di mettere le cose al loro posto?

Micaela trova una soluzione a tutti i problemi della famiglia: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 novembre 2022

Jimmy è diviso tra Manuela e Micaela, che non sembrano trovare alcun punto d'accordo. Le gemelle Cirillo sono ormai cane e gatto, a causa dell'interesse che Manuela ha mostrato nei confronti di Niko e del tenero rapporto che ha instaurato con suo nipote. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata dell'11 novembre 2022, Micaela non riuscirà più a sopportare di essere messa da parte e, dopo aver ascoltato una conversazione che riguarda la casa vacanze di Alberto, avrà un'idea che potrebbe risolvere questa fastidiosa situazione. Ma che cosa le sarà venuto in mente? Jimmy soffrirà ancora?

