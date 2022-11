Un Posto al Sole Anticipazioni 29 novembre 2022: Roberto scopre la verità su Marina. La loro vita cambierà per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto scoprirà che Marina è stata violentata mentre Alice e Nunzio si faranno sempre più intimi.

Nonostante l'appoggio e l'amore della sua famiglia, Marina sta facendo molta fatica a superare quello che le è successo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 29 novembre 2022 alle ore 20.50 su Rai3, si aggiungerà un nuovo inquietante tassello a questa faccenda già di per sé complessa e dolorosa. Roberto scoprirà della violenza subita dalla sua compagna e comincerà a capire cosa la turbi così profondamente oltre a quanto capitato tra loro. Viola intanto approfitterà di quanto accaduto alla festa per Antonello e del momento di crisi del ragazzino, per dare un'importante lezione di vita ai suoi alunni. Alice invece sembrerà interessarsi sempre di più a Nunzio. Che tra loro scoppi la passione?

Fabrizio scopre che Marina è stata violentata: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 novembre 2022

Roberto ha tentato di salvare Marina da solo ma purtroppo l'esito del suo atto di coraggio non è stato quello voluto e si è trasformato in qualcosa che non avrebbe mai immaginato. La Giordano sembra aver perso la fiducia in lui ma per fortuna la presenza di Alice, tornata con lei da Londra, sembra aver riportato la donna a una più serena convivenza con il suo compagno. Per Marina non è però facile affrontare quanto le è capito e superare la violenza subita. Ma nella puntata di Un Posto al Sole del 29 novembre 2022, potremmo assistere a una svolta. Roberto scoprirà tutto quello che è successo alla sua amata e ne rimarrà ovviamente molto scosso. Ora riuscirà a trovare un modo per starle ancora più vicino?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola dà un'importante lezione di vita ai suoi alunni

La festa a sorpresa organizzata da Bianca per Antonello ha avuto degli esiti imprevisti. Il ragazzino, per cui la Boschi prova dei forti e dolci sentimenti, ha avuto una vera e propria crisi di rabbia e ha lasciato la figlia di Franco e i suoi amichetti senza parole. Pure Viola è stata scossa da quanto è successo e la vedremo far tesoro di quello che ha visto per studiare una lezione ad hoc per i suoi alunni. In classe, la Bruni, offrirà ai suoi allievi un'importante insegnamento di vita, da cui prendere spunto per diventare grandi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice sempre più attratta da Nunzio

Alice è arrivata a Napoli per stare accanto a sua nonna, in grande difficoltà. La ragazza si è ritrovata a suo agio nella sua città natale e ha già cominciato ad appassionarsi alle “bellezze” del luogo. La Pergolesi ha infatti iniziato ad avvicinarsi, con grande interesse, al bel Nunzio. Tra i due ragazzi sembra esserci un grande feeling, che potrebbe portarli a passare sempre più tempo insieme. Peccato che il Cammarota sia già fidanzato e abbia dei progetti di matrimonio con Chiara. Ma questo dettaglio, non trascurabile, sarà un ostacolo o verrà scansato facilmente?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.