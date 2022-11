Un Posto al Sole Anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre 2022: L'incubo di Marina e Roberto continua! Per Niko è vendetta

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 28 novembre al 2 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 28 novembre 2022

La festa a sorpresa organizzata per Antonello avrà un esito differente da quanto auspicato da Bianca. Ormai coinvolto nel piano scellerato di Manlio, Niko deve trovare il modo di procurarsi i soldi necessari. Samuel tenta invano di stemperare i toni, ma la tensione esplode tra Speranza e le gemelle Cirillo.

Puntata in onda Martedì 29 novembre 2022

Marina realizza quanto sia difficile per lei superare la violenza subita e Roberto sta per scoprire quello che Fabrizio le ha fatto. Il momento di crisi di Antonello sarà l'occasione per Viola per offrire ai suoi alunni un'importante lezione di vita. Alice sembra sempre più interessata a Nunzio.

La Puntata di Mercoledì 30 novembre 2022

Roberto e Marina si preparano a una nuova fase della vita ma una minaccia già incombe all'orizzonte, pronta a oscurare i loro progetti di felicità. Complice la realizzazione di un video tutorial di cucina, cresce la complicità tra Nunzio e Alice. Mariella, per assecondare il suo istinto protettivo verso Speranza, si troverà a fronteggiare una temibile rivale: Micaela Cirillo.

Puntata in onda Giovedì 1° dicembre 2022

Alberto viene convinto da Clara a recarsi a pranzo al Vulcano insieme a Marika, che ha con sé un dono per Federico. Un tragico incidente inaspettato è però pronto a distruggere il bel momento... Intanto, un'ombra incombe su Marina, Roberto, Filippo e Serena, riunitisi per festeggiare. Palazzo Palladini invece sembra stia per diventare il terreno di guerra prescelto per l'imminente scontro tra le Altieri e le sorelle Cirillo.

Puntata in onda Venerdì 2 dicembre 2022

Mentre Manlio sta per incontrare il detenuto che aiuterà lui e Niko nella loro vendetta, il giovane avvocato cerca disperatamente di procurarsi il denaro necessario al loro piano. Ad allarme cessato, un Alberto furioso minaccia i responsabili della realizzazione e della vendita dei giocattoli falsificati. Nel frattempo Raffaele farà capire a Viola il motivo dell'ostilità di Rosa nei suoi confronti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.