Un Posto al Sole Anticipazioni 30 marzo 2023: Otello scatenato. Franco è preoccupato!

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, che andrà in onda il 30 marzo 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Otello sconvolgerà Franco con una richiesta molto particolare. Il Testa vorrà ripristinare una vecchia moto in suo possesso e chiederà al Boschi di dargli una mano. Ma cosa ha intenzione di farci? Vorrà tornare a essere un centauro o venderla per poter dare una mano a Silvia? Intanto Viola non potrà più perdere tempo e dovrà decidere cosa fare con Eugenio e Damiano. Roberto e Lara invece vivranno dei momenti di panico e Marina non potrà fare altro che rimanere a guardare, incapace di mettere un freno a questa situazione che le sfuggirà sempre più di mano.

Otello spiazza Franco con una richiesta inattesa: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 30 marzo 2023

Otello è tornato a Palazzo Palladini ma nonostante la vicinanza dei suoi amici e della sua famiglia, non è ancora riuscito a scrollarsi di dosso la tristezza per la morte di Teresina. Nella puntata del 30 marzo 2023, il Testa sarà protagonista di una strana e inaspettata richiesta. Otello si presenterà da Franco per chiedergli una mano per ristrutturare una sua vecchia moto. Il Boschi rimarrà senza parole e dovrà decidere se concedergli o meno il suo aiuto. Ma la domanda che assalirà Franco e che ci facciamo anche noi è: a cosa gli servirà una moto? Il capo condomino di Palazzo Palladini potrebbe essere preso dal desiderio di sentirsi di nuovo vivo e di voler cavalcare di nuovo le due ruote, come un tempo. Potrebbe quindi voler tornare a essere un centauro, in risposta al grande dolore per la perdita di sua moglie. Oppure potrebbe voler vendere questo pezzo da collezione, per poter dare a Silvia un po' di denaro per far fronte alla sua crisi economica. Due opzioni entrambe valide ma la risposta la nostro quesito l'avremo, forse, solo alla fine dell'episodio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola deve prendere una decisione

Eugenio ha chiesto la separazione. Dopo essere stato coinvolto, per mesi, in un'altalena estenuante, il Nicotera ha deciso di presentare le carte del divorzio alla moglie, imponendole ora più che mai una scelta. Viola si è quindi trovata costretta a decidere tra suo marito – per cui prova ancora qualcosa – e Damiano, di cui si è invaghita. La Bruni non avrà più tempo per pensare alla strada giusta da prendere e dovrà decidere il più in fretta possibile, pensando sempre e in primo luogo, al benessere del suo piccolo Antonio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara e Roberto spaventati a morte

Un'emergenza ha sconvolto Marina e Roberto e la loro appena rinnovata sintonia. Un inconveniente, pericoloso, sta mettendo in pericolo Tommaso. Il Ferri e Lara vivranno dei momenti di forte preoccupazione e a Marina non resterà che osservare impotente quanto sta succedendo davanti ai suoi occhi. La manager non potrà intervenire in alcun modo e dovrà attendere che la situazione si sblocchi in qualche modo, per poter ritornare a tenere a bada la Martinelli, che guadagna terreno ogni ora.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.