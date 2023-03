Un Posto al Sole Anticipazioni 29 marzo 2023: Un'emergenza sconvolge Marina e Roberto...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che la rinnovata serenità di Marina e Roberto sarà guastata da un evento inaspettato e tragico. Intanto Samuel cercherà di fermare l'irriverente Micaela.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 marzo 2023, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Marina e Roberto costretti ad affrontare l'ennesimo ostacolo alla loro serenità matrimoniale. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che un'emergenza inaspettata e sconvolgente, metterà in pericolo la serenità appena riacquistata dai coniugi Ferri. Il ritorno di Lara e le preoccupazioni che terranno la Martinelli e Roberto in tensione, finiranno per ritorcersi tutte contro la Giordano. Intanto Silvia continuerà a dover far fronte alla crisi finanziaria, ora certa che Otello non potrà darle una mano. Questa situazione rischierà di creare grossi problemi anche nella sfera privata della Graziani. Samuel invece si troverà a dover tenere a freno Micaela, sempre più determinata a conquistarlo.

Un'emergenza mette di nuovo in crisi Marina e Roberto: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Per Marina sono momenti davvero molto difficili. Dopo aver dovuto affrontare i sensi di colpa per non essere riuscita a evitare l'incidente di Irene, la Giordano è stata “accusata” di essere fin troppo distratta da Lara e di aver perso il suo proverbiale sangue freddo. Ma la presenza costante e sempre più ingombrante della Martinelli, farebbe perdere la pazienza a chiunque. Roberto ha tentato in tutti i modi di calmare la moglie ma la manager, nonostante l'impegno, ha continuato a guardarsi le spalle. E purtroppo farà bene. Quando infatti tra lei e suo marito ci sarà un momento di distensione, un'emergenza inaspettata riporterà la coppia nel baratro. Anche questa volta sarà coinvolta Lara ma anche il piccolo Tommaso.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia in crisi... ora rischia anche la sua famiglia!

Silvia ha detto No ad Alberto. In cuor suo vorrebbe riuscire a risolvere i suoi problemi con Il Vulcano da sola, senza l'aiuto del Palladini e senza dover diventare sua socia. Ma Diego ha cercato di farla ragionare e di spingerla a valutare tutte le ipotesi, per uscire da una situazione che si sta facendo sempre più critica. La tensione accumulata in questi mesi, porterà Silvia ad avere problemi anche in famiglia. Delusa dal non aver potuto ricevere alcun aiuto da Otello, la madre di Rossella comincerà a notare che anche per i suoi cari le cose sono diventate difficili da gestire e potrebbe non essere semplice riportare la pace.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel alle prese con Micaela

A vivere dei momenti di tensione sarà anche Samuel. Il giovane aiuto cuoco è tormentato dalle continue insistenze di Micaela, determinata a farlo crollare e a conquistarlo. Il Piccirillo, per il momento, non ha ceduto alle sue lusinghe benché non abbia potuto negare di essere attratto dalla sorella di Serena. Samuel non ha però tradito Speranza e sembra deciso a non farlo. Per questo cercherà di farsi forza e di fronteggiare ancora una volta la scatenata Cirillo.

