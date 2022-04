Un Posto al Sole Anticipazioni 28 aprile 2022: Chiara pronta a confessare. Nunzio trema!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Chiara è tormentata dai sensi di colpa ed è decisa a confessare di essere lei la responsabile dell'incidente in cui ha perso la vita suo padre. Nunzio, contrario a questa decisione, dovrà scegliere se starle vicino o meno mentre Marina affronterà di nuovo Roberto, pronta a fermare la vendita dell'Hotel Petrone. Viola è preoccupata per Ornella e Raffaele e cerca di aiutarli un'altra volta. Purtroppo però, prenderà una strada che potrebbe peggiorare la situazione già instabile tra i coniugi Giordano. La relazione tra Rossella e Riccardo è sempre più in bilico mentre finalmente Samuel e Speranza possono vivere il loro amore.

Chiara vuole confessare in Un Posto al Sole Anticipazioni 28 aprile 2022

La situazione di Chiara sta diventando sempre più complicata. La ragazza è tormentata dai sensi di colpa e quello che è successo con Lara, le ha dato il colpo di grazia. La Petrone deve fare qualcosa per uscire da questo limbo che l'ha portata a diventare schiava delle droghe. Per farlo però, secondo lei, è necessario prendere una difficile decisione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Chiara deciderà di confessare di essere lei la responsabile dell'incidente in cui è morto suo padre. Vorrà quindi assumersi tutte le colpe ma Nunzio, non d'accordo con lei, potrebbe non volerle stare accanto. Il Cammarota sarà costretto a scegliere da che parte stare e che posto avere nell'imminente futuro che si prospetta per la sua fidanzata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina torna all'attacco contro Roberto e Lara

Chiara è pronta a confessare mentre Marina tornerà all'attacco contro Roberto e Lara. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Giordano non lascerà che il suo ex marito e la sua nuova compagna, vendano l'Hotel Petrone. È decisa a fare di tutto per fermarli e giocherà tutte le sue carte, per impedire che i due cantino vittoria. Riuscirà a convincere il Ferri a lasciar perdere questa missione? E chissà se farà leva sui sentimenti che Roberto prova ancora per lei e che non riesce a nascondere, nonostante tutto il suo impegno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola combina un disastro. Ornella e Raffaele ko!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola non getterà la spugna. La Bruni cercherà di aiutare sua madre a ricucire i rapporti con Raffaele. Purtroppo però il suo intervento finirà per fare qualche danno imprevisto. Viola prenderà infatti un'iniziativa che rischierà di rivelarsi sfavorevole per tutti. Ma cosa combinerà? Intanto Samuel e Speranza riusciranno a vivere finalmente la loro storia d'amore. Il Piccirillo riuscirà a uscire dai guai in cui si era imbattuto, a causa dell'arrivo dei fratelli di Speranza a Napoli. Sarà tutto finito? Rossella ha scoperto nuovi segreti su Riccardo e i pettegolezzi che circolano in ospedale hanno dato la mazzata finale alla serenità della loro coppia. Il Crovi riuscirà a rivelarle del bacio con Virginia e a ottenere il suo perdono?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.