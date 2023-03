Un Posto al Sole Anticipazioni 27 marzo 2023: Marina distrutta dai sensi di colpa. Filippo e Serena sono preoccupati!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina si sentirà in colpa per l'incidente di Irene mentre Samuel farà una confessione scottante a Nunzio.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, per Marina e Samuel saranno momenti molto difficili. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Giordano dovrà affrontare i sensi di colpa per l'incidente in cui è stata coinvolta Irene. Sia Filippo che Serena cominceranno a pensare che la manager non abbia più il controllo della situazione e che sia completamente distratta dalla gelosia nei confronti di Lara. Il Piccirillo invece dovrà fare fronte all'insistenza di Micaela, tornata alla carica. Le pressioni della Cirillo finiranno per spingere l'aiuto chef a fare una confessione inaspettata a Nunzio e a scatenare alcuni sospetti in Mariella. Intanto Manuela non riuscirà a godersi la felicità per aver superato il suo primo esame, a causa dei suoi tormenti sentimentali.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina ha perso il controllo?

Marina è in guardia e non intende lasciare neanche uno spiraglio a Lara. La Martinelli sta guadagnando terreno con Roberto e questo ha creato una grande tensione a casa Ferri. La manager ha come unico obiettivo, quello di distruggere la sua nemica ma questa sua cocente gelosia le sta facendo perdere il controllo su qualunque altra cosa le giri intorno, famiglia compresa. A causa della sua ossessione per Lara, la Giordano non ha saputo evitare che Irene si facesse male. L'incidente della loro bambina, ha messo in allarme Filippo e Serena, che cominceranno a credere che Marina non sia più in grado di tenere a bada i suoi impulsi. La situazione si farà sempre più preoccupante.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel fa una confessione scottante a Nunzio

Micaela è tornata alla carica con Samuel. La Cirillo non ha alcuna intenzione di lasciare in pace l'aiuto chef, nonostante Speranza l'abbia messa più volte in guardia. La gemella di Manuela è sempre più determinata a conquistare il Piccirillo e lui, ormai tormentato da questi continui assalti, finirà per fare una scottante e inaspettata confessione a Nunzio. Cosa rivelerà Samuel? Si tratterà di una confessione che potrebbe mettere in pericolo la sua storia d'amore con la bella Altieri? Di sicuro qualcosa bollirà in pentola, visto che Mariella inizierà a notare uno strano comportamento da parte del fidanzato di sua nipote.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela ancora in crisi

Mentre Micaela sembrerà avere un solo e unico obiettivo, ovvero quello di conquistare Samuel, Manuela non riuscirà a trovare la sua strada. La ragazza non sarà in grado di godersi la felicità per il buon esito del suo primo esame e continuerà a tormentarsi per la sua situazione sentimentale. Il suo amore per Niko non accennerà a diminuire. Manu capirà mai come dimenticare il Poggi?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.