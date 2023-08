Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 agosto 2023: Lara gioca d'astuzia e mette Roberto in difficoltà. Ecco come

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Lara giocherà d'astuzia e sfrutterà il momento di serenità con Ferri per fargli un'inattesa proposta.