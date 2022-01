Un Posto al Sole Anticipazioni 28 gennaio 2022: Marina senza pietà! Ecco cosa farà con Fabrizio...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Marina impone un aut aut a Fabrizio mentre Rossella e Silvia potrebbero riavvicinarsi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ferri nei guai per colpa di Chiara?

Roberto è molto in ansia per Marina e non ha condiviso la sua decisione di non accettare la proposta lavorativa di Chiara Petrone. Il Ferri è certo che una partnership con la ragazza, possa portare dei grandi benefici alle loro aziende. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che farà di tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Roberto farà una proposta molto allettante a Chiara, senza però sapere che la giovane nasconde un segreto che potrebbe causare diversi problemi a entrambi. Il manager si starà mettendo nei guai? E che segreto sta custodendo la compagna di Nunzio?

Marina senza pietà in Un Posto al Sole Anticipazioni 28 gennaio 2022

Roberto cerca di consolare Marina ed è pronto a fare qualsiasi cosa affinché la sua amata non lasci Napoli. La Giordano sembra però distratta. Il suo principale obiettivo è quello di rimettere in piedi il suo matrimonio e con Fabrizio in quelle condizioni è impossibile. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina sarà costretta a prendere dei seri provvedimenti. Rassicurata dal miglioramento delle condizioni del marito, la manager gli imporrà un aut aut molto duro. Le cose dovranno cambiare e dovrà succedere il prima possibile. Riuscirà a convincere il Rosato a rimettersi in piedi e a non lasciarsi andare a nuovi scatti di ira?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Rossella di nuovo vicine

È ormai passato diverso tempo da quando Silvia e Rossella si sono allontanate. La bella Graziani non riesce ancora a perdonare sua madre per aver lasciato Michele e non intende di certo farsi avanti per fare pace con lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che un inconveniente domestico potrebbe dare una scossa al loro rapporto. Ross e sua madre potrebbero infatti finalmente riavvicinarsi. Riusciranno però a mettere da parte tutto quello che è successo alla loro famiglia?

