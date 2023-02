Un Posto al Sole Anticipazioni 28 febbraio 2023: Una dura realtà minaccia Marina e Roberto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina e Roberto dovranno affrontare una dura realtà mentre Luca rivelerà a Michele di avere la possibilità di riprendersi il suo posto da primario.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 28 febbraio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto e Marina torneranno a Napoli ma nonostante questa pausa dalla città, faranno molta fatica a recuperare la serenità perduta per colpa di Lara. Intanto Silvia, delusa da Giancarlo, ormai diventato ai suoi occhi inaffidabile, si rivolgerà a qualcun altro, più degno della sua fiducia. Luca invece confiderà a Michele di avere grandi opportunità di poter riprendere il suo posto da primario. Il De Santis però confiderà all'amico le sue remore a riguardo ma un incontro inatteso potrebbe fargli cambiare totalmente idea.

Roberto e Marina travolti da un dura realtà: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 febbraio 2023

Il matrimonio di Roberto e Marina è stato guastato dal ritorno di Lara. La Martinelli si è presentata alla cerimonia con il piccolo Tommaso e per i neo-sposi è stato uno shock. Al loro rientro a Napoli, dopo alcuni giorni passati lontani dalla città, né il Ferri né la Giordano riusciranno a trovare la serenità che tanto speravano. Dovranno purtroppo fare i conti con una realtà che si rivelerà giorno dopo giorno più dura. Roberto dovrà presto fare qualcosa per non mettere in crisi le sue nozze e per non far allontanare Marina da lui.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia rifiuta l'aiuto di Giancarlo

Silvia e Giancarlo sono in crisi e dopo un altro acceso confronto, la Graziani prenderà una decisione sofferta ma necessaria. Rinuncerà all'aiuto del Todisco. La scelta la porterà a rivolgere le sue richieste di appoggio da altre parti. Silvia potrebbe chiamare in suo soccorso Michele, sempre pronto a darle una mano, oppure Otello. Il ritorno del Testa, è stato già annunciato e non ci stupirebbe se fosse proprio lui a volerle dare preziosi consigli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca rivela a Michele perché è tornato a Napoli

Il ritorno inaspettato di Luca ha lasciato senza parole molti inquilini di Palazzo Palladini. Il De Santis racconterà a Michele di aver ricevuto la proposta di riprendere il suo posto da primario. Il Saviani rimarrà piuttosto stupito da questa novità, che potrebbe coincidere con la decisione di Ornella di lasciare il suo lavoro. Ma Luca rivelerà al suo amico di essere molto in dubbio e di non sapere se accettare o meno di rimanere. Un incontro inaspettato potrebbe riuscire a dissipare tutti i suoi dubbi. Ma chi incontrerà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 febbraio al 3 marzo 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.