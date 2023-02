Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo 2023: Si conclude il processo a Valsano. Susanna avrà giustizia?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 27 febbraio al 3 marzo 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 20 al 24 febbraio 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 27 febbraio 2023

Il processo a Valsano sta per concludersi ma il verdetto potrebbe non essere a favore di Niko. Il ragazzo teme che Susanna non ottenga giustizia e questo lo fa cadere in uno stato di ansia e paura, da cui non è facile salvarsi. Intanto Silvia deve trovare un modo per salvare Il Vulcano dalla bancarotta ma non è per nulla semplice riuscirci, non ora che Giancarlo si è rivelato essere inaffidabile. Tra lui e la Graziani si scatena un altro furioso scontro. Luca De Santis è tornato a Napoli dopo diversi anni. Nel rivederlo, Giulia comincia a pensare ai vecchi tempi e nella sua mente si annidano dolci e amari ricordi.

Puntata in onda Martedì 28 febbraio 2023

Marina e Roberto si sono concessi qualche giorni di riposo lontano da Napoli ma al loro rientro, devono fare i conti con una realtà che non avrebbero voluto mai affrontare e che si rivela più dura del previsto. Le condizioni economiche di Silvia peggiorano di giorno in giorno ma nonostante tutto quello che le sta capitando, la Graziani non intende accettare l'aiuto di Giancarlo, non ora che ha capito quanto l'uomo sia inaffidabile. Luca deve dare a Michele una notizia molto importante. Il De Santis potrebbe riavere molto presto il suo posto da primario. Il dottore continua però ad avere dei dubbi in merito al suo “nuovo” lavoro. Questi però finiscono per scomparire dopo un inatteso incontro, che darà a Luca una grande mano.

Puntata in onda Mercoledì 1° marzo 2023

Viola e Niko sono pronti ad ascoltare il verdetto del giudice. Il processo a Lello Valsano è ormai alle battute finali e una grande ansia sembra aver contagiato tutti. Roberto è molto preoccupato per la sua situazione matrimoniale. Con il ritorno di Lara, la sua relazione con Marina si è guastata e ora non sa come far tornare il sereno nella sua casa. Tra Silvia e Giancarlo va sempre più male. Tra i due c'è aria di rottura. Otello intanto cerca di aiutare come può Silvia.

Puntata in onda Giovedì 2 marzo 2023

È il giorno del verdetto. Niko, Viola e le loro famiglie scopriranno qual è la sentenza del giudice e se Susanna avrà o no giustizia. L'ansia sale di ora in ora ma come andrà a finire? Intanto Cerri deve fare i conti con i suoi sentimenti per Castrese, che negli ultimi giorni sono diventati ancora più imprevedibili. Riccardo riceve invece un invito a pranzo da parte di Otello. Cosa vorrà veramente il Testa dal Crovi? Rossella e Silvia ne saranno al corrente?

Puntata in onda Venerdì 3 marzo 2023

Tra Niko e Alberto c'è tensione. Il Palladini è determinato a lasciare lo studio del Poggi ma Niko potrebbe non essere d'accordo. Manuela invece sembra pronta a cambiare finalmente vita e a rimettersi in carreggiata, prendendo in mano il suo futuro. Intanto Michele ha deciso di partecipare a un pranzo di famiglia al Vulcano ma Luca vuole fargli cambiare idea. Otello ha una brutta discussione con Teresa. Questa sarà solo il preludio di qualcosa di tragico che colpirà il Testa e la sua famiglia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.