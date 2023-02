Un Posto al Sole Anticipazioni 27 febbraio 2023: Silvia e Giancarlo in crisi. Il Vulcano rischia la chiusura definitiva

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Silvia e Giancarlo vivranno una profonda crisi mentre Giulia sarà trascinata dai ricordi, scatenati dal ritorno di Luca.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 febbraio 2023, in onda alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che il processo a Lello Valsano sta per concludersi. Niko, Viola e le loro famiglie aspettano ansiosi di scoprire quale sarà la decisione del giudice e temono che le cose non andranno come da loro sperato. Gli ultimi avvenimenti e l'arringa dell'avvocato del malavitoso, hanno messo in pericolo il buon esito della loro battaglia per rendere giustizia a Susanna. Intanto Silvia continua a soffrire per la situazione disastrosa in cui versa il Vulcano. Le esose spese di gestione - tra cui la mega bolletta - e la mancanza di clienti, costringono Silvia a trattenere il fiato. A peggiorare le cose ci si mette Giancarlo, che ha dimostrato di essere un uomo su cui non si può fare alcun affidamento. Giulia invece sarà trascinata indietro nel tempo dai ricordi. La Poggi si chiederà come mai Luca sia tornato a Napoli dopo tanti anni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ansia per l'esito del processo a Valsano

Niko e Viola sono ko! Il processo a Valsano sta per concludersi e purtroppo la sentenza potrebbe non essere a favore del Poggi e dei suoi. L'arringa dell'avvocato difensore è stata pungente e molto subdola e il malavitoso potrebbe addirittura avere uno sconto di pena. Per Niko saranno ore di grande tensione. Il giovane vuole solo ottenere giustizia per la sua Susanna, vittima innocente di una faida terribile. Ma il buon figlio di Giulia avrà quello che vuole oppure si troverà a dover lottare con i sensi di colpa ancora per diverso tempo?

Silvia e Giancarlo in crisi: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 27 febbraio 2023

Per Silvia si mette molto male. La Graziani deve trovare al più presto una soluzione per salvare il suo Vulcano, ormai sull'orlo della bancarotta. La donna non riesce a far fronte alle difficoltà economiche, causate dalla mancanza di clienti e anche tra il suo staff continua a serpeggiare il malcontento. A peggiorare la situazione ci si è messo Giancarlo. I consigli del Todisco non stanno per nulla convincendo Silvia, che li ritiene fin troppo avventati e anche pericolosi. Giancarlo insomma sta diventando inaffidabile e questo ha portato la coppia a vivere una profonda crisi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia sconvolta da ritorno di Luca

Un arrivo inaspettato ha sconvolto Palazzo Palladini. Luca De Santis ha fatto rientro a Napoli dopo anni di assenza. La cosa ha colpito tantissimo Giulia, sua vecchia fiamma. La Poggi si lascerà trascinare dai ricordi, belli e brutti, e comincerà a chiedersi come mai il medico ha fatto ritorno a casa solo ora. Cosa sarà successo nella sua vita, da portarlo a bussare alla porta del suo vecchio palazzo? Ma soprattutto sarà tornato per restare o sarà solo una visita di cortesia e di nostalgia?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 febbraio al 3 marzo 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.