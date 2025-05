Un Posto al Sole Anticipazioni 22 maggio 2025: Jimmy disubbidisce a Niko. Si mette male!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 maggio 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap Opera vedremo che Jimmy determinato a disubbidire a Niko. Il ragazzino finirà per compiere un gesto inaspettato e molto pericoloso.

Un Posto al Sole ci aspetta con un nuovo appuntamento il 22 maggio 2025. Nell’episodio della Soap in onda alle ore 20.50 su Rai3, Jimmy non darà retta a Niko e disubbidirà ai divieti del padre. Le anticipazioni ci rivelano che il giovane Poggi, spinto da Matteo, finirà per organizzare una fuga da Palazzo Palladini per incontrare il suo rapper preferito, a Napoli per un tour promozionale del suo ultimo disco. Intanto tra Elena e Gennaro il rapporto si farà sempre più stretto mentre Michele comincerà a pensare che dietro alla scomparsa di Assane ci sia lo zampino di Gagliotti. Gabriela e Nunzio continueranno a organizzare le serate danzanti a Il Vulcano e Samuel ne sarà geloso e non riuscirà a trattenere la sua rabbia.

Un Posto al Sole Anticipazioni 22 maggio 2025: Jimmy disubbidisce a suo padre

Niko ha punito Jimmy ed è molto deluso dall’atteggiamento di suo figlio, che non sembra rendersi conto delle conseguenze dei suoi gesti. Il giovane Poggi è completamente stregato dall’intraprendenza di Matteo, il suo compagno di banco, e ne sarà stregato più che mai. Proprio a causa dei consigli del suo compagno bullo, il piccolo Poggi penserà di non rispettare i divieti imposti da suo padre e di allontanarsi da Palazzo Palladini di nascosto, per correre a incontrare il suo rapper preferito, di passaggio a Napoli per un tour promozionale. Jimmy finirà per compiere un gesto che nessuno si sarebbe mai immaginato da un giovane così coscienzioso come lui e Manuela si troverà in grande difficoltà a gestire quanto successo.

Un Posto al Sole: Elena e Gennaro sempre più vicini

Elena è lusingata dalla corte di Gennaro ed è sicura che l’imprenditore finirà per essere d’accordo con lei per mettere in pratica le novità che lei vuole inserire in radio. La Giordano è sorda ai consigli e agli avvertimenti di Marina e di Roberto, che stanno tentando di farle capire che Gagliotti è un uomo pericoloso e che potrebbe cacciarla in qualche guaio, anche perché Gennaro è un uomo sposato. Elena però continuerà a farsi corteggiare, da una parte contenta delle sue avances e dall’altra determinata ad avere il suo sostegno economico per l’emittente. Ma tutto questo non rischia di finire in tragedia?

Samuel non riesce a trattenere la sua gelosia, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 maggio 2025, vedremo Michele molto in ansia per Assane. Saviani comincerà a pensare che dietro alla scomparsa del ragazzo ci sia lo zampino di Gennaro e purtroppo avrà ragione. Intanto Al Vulcano, Gabriella e Nunzio continueranno a organizzare le serate danzanti. Samuel non riuscirà a trattenere la sua gelosia cocente e questo potrebbe metterlo nei guai con la sua nuova innamorata, che non apprezzerà il comportamento del giovane chef, fin troppo ansioso e sospettoso.

