Un Posto al Sole Anticipazioni 27 giugno 2023: Ida non molla la presa su Lara. Tommaso deve tornare a casa con lei!

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 giugno 2023.

Le Anticipazioni dell'episodio di Un Posto al Sole che vedremo in onda il 27 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Ida non mollerà la presa su Lara. La ragazza vorrà a tutti i costi riprendersi suo figlio e diventerà sempre più sfrontata. La Martinelli dovrà tenerla d'occhio e farlo con attenzione. Intanto Rossella se la vedrà brutta in ospedale. La ragazza si troverà in difficoltà con Luca a causa del ricovero di Renato. Ornella correrà in suo soccorso e cercherà di difenderla ma non andrà come da lei sperato. Marina non riuscirà a superare la sua distanza emotiva con Roberto mentre Guido, infastidito dall'insistenza di Mariella – che si ostina a credere che Michele sia Bufalotto - tenterà di metterla a tacere.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida combattiva più che mai. Tommaso tornerà con lei

In queste settimane stiamo assistendo a un testa a testa tra Lara e Ida. La Martinelli è riuscita sino a ora a mettere a tacere la vera madre di Tommaso e con qualche sotterfugio ha difeso le sue bugie e i suoi inganni. Ma il gioco si farà molto duro. La ragazza, determinata più che mai a riprendersi suo figlio, diventerà più combattiva che mai. Metterà definitivamente i bastoni tra le ruote a Lara e svelerà tutti i suoi segreti a Roberto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella in pericolo?

Renato è finito in ospedale. Il Poggi ha pagato caro la serata di sregolatezza al Caffè Vulcano ma anche Rossella finirà per essere coinvolta. La ragazza si occuperà dell'ospedalizzazione del padre di Niko ma il suo lavoro non piacerà per nulla a Luca, che comincerà a remarle contro. Ornella tenterà di difenderla ma non sarà facile far cambiare idea al De Santis. A metterci il carico da novanta ci penserà Riccardo, che non prenderà – purtroppo per Ross – le sue parti.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto sempre più distanti

Tutto da rifare per Marina e Roberto. Nonostante il momento di passione e l'evidente amore che c'è ancora tra loro, i due non riescono e non riusciranno a mettere da parte i dissapori e a trovare un punto di incontro. La Giordano continuerà a sentirsi molto distante da suo marito, tanto da non smettere di pensare al suo tradimento. Le cose si faranno sempre più complicate. Guido invece, stanco delle insistenze di Mariella – sempre più convinta che Michele sia Bufalotto – cercherà di frenare la moglie.

