Un Posto al Sole Anticipazioni 26 giugno 2023: Tutto da rifare! Marina e Roberto piombano in una nuova crisi

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina e Roberto piomberanno in una nuova crisi nonostante il momento di intimità appena trascorso. Renato invece finirà in ospedale e Rossella sarà nei guai.

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la Soap tutta italiana in onda su Rai3 alle ore 20.50. Le Anticipazioni dell'episodio in onda il 26 giugno 2023, ci rivelano che per Marina e Roberto sarà tutto da rifare. Nonostante il momento di intimità, i due non riusciranno a trovare un punto di incontro definitivo, che li possa finalmente riavvicinare. Una nuova crisi sarà all'orizzonte. Intanto Ida continuerà a volersi riprendere suo figlio e Lara dovrà guardarsi le spalle. Renato finirà in ospedale dopo aver esagerato al Caffè Vulcano e Rossella sarà costretta a pagarne le conseguenze mentre Mariella si convincerà sempre più che Michele sia Bufalotto. Guido deciderà di chiedere direttamente all'amico la verità.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tutto da rifare per Marina e Roberto

Marina è pronta a vendicarsi di Roberto ma sotto sotto prova ancora dei forti sentimenti per lui. I due, come abbiamo visto nella puntata di venerdì scorso, hanno ceduto alla passione. Nonostante questo bel momento di riavvicinamento, né Ferri né la Giordano riusciranno a trovare il punto di incontro definitivo per superare la profonda crisi che ormai li ha travolti. Tutta colpa di Lara e dei suoi raggiri ma anche, secondo noi, della grande testardaggine dei due storici protagonisti, che si troveranno ancora una volta ad allontanarsi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida determinata a riprendersi Tommaso

Lara è riuscita ad allontanare Ida da Napoli con un tranello e anche con qualche minaccia. La ragazza non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo bambino e tenterà in ogni modo di recuperarlo. Se la dovrà vedere con la Martinelli che in ballo ha qualcosa anzi qualcuno per lei molto importante: Roberto. Intanto Mariella sarà sempre più convinta che Michele sia Bufalotto ma Guido, che la vede diversamente da lei, cercherà di scoprire la verità confrontandosi direttamente con il suo amico.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato finisce in ospedale

Nella puntata che vedremo il 26 giugno 2023, Renato passerà un serata di bagordi e di sregolatezza al Caffè Vulcano. Il Poggi finirà in ospedale e questo metterà Rossella in una situazione molto complicata. La ragazza si troverà infatti a gestire il suo ricovero ma qualcosa andrà storto e la porterà a perdere la fiducia di Luca, nuovo primario del San Filippo. E Riccardo? Interverrà in suo favore? Pare proprio di no; il Crovi rimarrà sulle sue, attento a non inimicarsi il De Santis, come successo con Ornella.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 giugno 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.