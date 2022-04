Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 27 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, la presenza dei fratelli di Speranza rende Samuel sempre più nervoso. Riuscirà il ragazzo a vivere il suo amore con la fidanzata?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Lara e Roberto possono finalmente festeggiare la loro vittoria. I due hanno venduto l'albergo del gruppo Petrone e niente sembra poterli fermare. Chiara lotta contro se stessa e contro i sensi di colpa. La ragazza prende una decisione molto sofferta ma Nunzio non è per nulla d'accordo con lei. Samuel è sempre più in difficoltà. A Napoli non è arrivato solo Espedito ma a lui si sono aggiunti pure i fratelli di Speranza, dei veri cani da guardia. La situazione potrebbe diventare davvero pesante. Rossella, dopo aver sentito le infermiere fare allusione a un incontro segreto tra Riccardo e Virginia, comincia a dare credito ai pettegolezzi che girano in ospedale. Ornella e Raffaele continuano a non trovare un punto di incontro. Tra loro sembra impossibile ogni tipo di chiarimento.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara schiacciata dai sensi di colpa

Lara e Roberto hanno raggiunto il loro obiettivo. Chiara ha capitolato e tutto grazie alla Martinelli, che l'ha pugnalata alle spalle. I due ora possono festeggiare allegramente la vendita dell'hotel del gruppo Petrone, ignari del desiderio di Marina di prendersi la sua rivincita e di aiutare la sua protetta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Giordano dovrà affrettarsi. Chiara sarà infatti più che mai in difficoltà e sarà talmente schiacciata dai sensi di colpa, da prendere una decisione difficile. Nunzio non riuscirà a essere d'accordo con lei, anzi cercherà di farle cambiare idea ma la giovane parrà essere sicura di quello che vuole fare.

Samuel in difficoltà in Un Posto al Sole Anticipazioni 27 aprile 2022

A Napoli ha fatto ritorno Espedito Altieri. Il padre di Speranza non sembra aver cambiato idea su sua figlia e sulla vita che la sua bambina deve fare ma purtroppo per lui, la ragazza non vuole dargli retta. Con Espedito sono però arrivati anche i fratelli di Speranza e sono dei veri cani da guardia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a pagarne le conseguenze sarà Samuel. Il Piccirillo dovrà affrontare non uno ma bene tre ostacoli, per realizzare il suo sogno d'amore con la fidanzata e le cose sembreranno prendere una piega sempre più fastidiosa. Riusciranno i due innamorati a passare la loro prima notte insieme, senza interferenze?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella distrutta dai pettegolezzi

Rossella ha scoperto dei nuovi segreti su Riccardo. La ragazza non può credere che il suo fidanzato abbia ancora qualcosa da nasconderle ed è stanca di lottare per scoprire la verità. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross comincerà a dare credito alle voci che circolano in ospedale. La giovane ha sentito due infermiere raccontare di aver visto il Crovi e sua moglie in atteggiamenti intimi e la Graziani non potrà fare a meno di chiedersi se tutto questo non corrisponda a verità. Intanto tra Ornella e Raffaele le cose andranno sempre peggio. I due non riusciranno a trovare un momento per chiarirsi e questo potrebbe davvero sancire la fine del loro rapporto.

