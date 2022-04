Un Posto al Sole Anticipazioni 26 aprile 2022: Rossella scopre nuovi segreti su Riccardo

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 26 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Rossella scopre che Riccardo le sta nascondendo qualcosa. La ragazza è molto delusa dal fidanzato. Speranza cerca di liberarsi dalla presenza ingombrante di suo padre.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 26 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Ornella deve gestire grandi difficoltà in ospedale. La carenza di personale costringe la Bruni a coprire diversi turni in clinica ma così facendo finisce per trascurare ancora di più Raffaele, sempre più stanco di questa situazione. Rossella scopre che Riccardo le sta nascondendo un altro segreto e purtroppo è l'ennesimo brutto colpo per la povera Graziani. Roberto sente la nostalgia di Marina ma non è ancora pronto ad ammetterlo apertamente. La Giordano intanto, colma il vuoto lasciato da Fabrizio, impegnandosi anima e corpo nella difesa di Chiara e Nunzio. L'arrivo di Espedito ha messo Samuel e Speranza in una brutta situazione. La giovane Altieri cercherà di non farsi condizionare dal padre e chiederà aiuto sia al suo fidanzato che a Mariella e Guido.

Rossella scopre che Riccardo le sta nascondendo un altro segreto in Un Posto al Sole Anticipazioni 26 aprile 2022

Riccardo è distrutto. Lo scontro con suo fratello Stefano è stato molto duro e purtroppo per lui, la tensione ha finito per fargli avere delle grosse ripercussioni sul lavoro. Il Crovi è in grande difficoltà anche per via del bacio con Virginia. Il dottore non ha ancora trovato il coraggio di confessare a Rossella quanto successo con la sua ex moglie e le cose potrebbero degenerare da un momento all'altro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross scoprirà – e nel peggiore dei modi – che il suo compagno le sta nascondendo un altro segreto. La ragazza ne sarà profondamente delusa. Cos'altro deve aspettarsi da lui? Quali altre sofferenze ci sono dietro l'angolo? Intanto la carenza di personale costringerà Ornella a coprire molti turni in ospedale. Questa sua prolungata assenza da casa, metterà sempre più in crisi il rapporto con Raffaele. Il Giordano è insofferente e rischia di commettere qualche sbaglio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina dimentica Fabrizio aiutando Chiara e Nunzio

Tra Marina e Fabrizio è ormai un capitolo chiuso. La Giordano sembra decisa a voltare pagina e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la manager riuscirà a non pensare al marito, dedicandosi anima e corpo ad aiutare Chiara e Nunzio. La Petrone è più che mai in difficoltà e ha bisogno di un valido alleato, capace di far fronte a Roberto e Lara. Intanto Ferri, nonostante cerchi di non darlo a vedere, sentirà sempre di più la mancanza della sua ex moglie. Che questo sentimento non aiuti Marina a ottenere quello che vuole?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza contro Espedito

La prima volta di Samuel e Speranza è stata nuovamente rimandata. Stavolta la colpa è di Espedito. Il padre dell'Altieri è tornato a Napoli per controllare la situazione e sembra più che mai deciso a decidere del futuro della figlia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Speranza cercherà in ogni modo di liberarsi dal giogo del suo ingombrante padre e chiederà aiuto sia a Samuel che a Mariella e Guido. Ma Espedito, questa volta, potrà contare su due aiutanti molto fastidiosi.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.