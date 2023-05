Un Posto al Sole Anticipazioni 22 maggio 2023: Lara contro Ida. La madre di Tommaso arriva a Napoli!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Ida, la vera madre di Tommaso, si presenterà a Napoli per riprendersi suo figlio. Lara dovrà escogitare qualcosa, il prima possibile.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto si affezionerà sempre di più a Tommaso e Lara sarà molto soddisfatta. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli si troverà ad affrontare una situazione potenzialmente molto pericolosa. Ida, la madre naturale di Tommaso, si presenterà a Napoli, decisa a riprendersi suo figlio. Cosa farà la malefica rivale di Marina? Speranza, dopo aver parlato con sua zia Mariella, deciderà di intervenire per fermare Micaela. Peccato però che Samuel sia sempre più attratto dal carattere solare e intraprendente della Cirillo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto sempre più affezionato a Tommaso

Lara ha messo Roberto con le spalle al muro, presentandosi a Palazzo Palladini con Tommaso. Ferri non ha trovato il coraggio di cacciare la donna ma soprattutto di privare il suo ultimogenito delle cure che merita. Il manager ha persino deciso di dedicarsi al figlio e alla sua mamma, dimenticando i problemi con Marina e anzi dichiarando apertamente di non avere più alcuna intenzione di scusarsi con la moglie. Lara sembra aver vinto ma una chiamata rischia di mettere tutto in discussione.

Ida, la madre di Tommaso, arriva a Napoli: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 22 maggio 2023

Roberto ha scelto Lara ma una chiamata sta per cambiare tutto. La Martinelli ha scoperto che Ida, la vera madre di Tommaso, vorrebbe riprendersi suo figlio. Per la donna non è possibile tornare indietro, non ora che è riuscita a separare Ferri da Marina e che ha fatto breccia nel suo cuore, riprendendosi il suo posto in famiglia. Ida però non sembrerà mollare la presa e si presenterà a Napoli, con il chiaro intento di riavere il suo bambino, costi quel che costi. Lara dovrà trovare velocemente una soluzione per fermarla.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza pronta a fermare Micaela

Mariella è riuscita a smuovere Speranza e a farla combattere per l'amore del suo fidanzato. La giovane Altieri, grazie alle parole della zia, deciderà di affrontare Micaela e di mettere in chiaro – una volta per tutte – le cose con lei. Speranza farà di tutto per non perdere Samuel, sempre più attratto dal carattere spensierato e un po' pazzo della Cirillo, spumeggiante e intraprendente come sempre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.