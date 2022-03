Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 24 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Speranza è pronta a lasciarsi andare con Samuel. La serata però non andrà come da lei sperato.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Roberto e Lara sono pronti a sferrare il loro attacco – forse definitivo – contro Chiara. La ragazza non si è ancora accorta di essere finita nella rete dei suoi nemici e tenta di uscire indenne dalla situazione in cui si è ritrovata. Nunzio però potrebbe darle la mazzata finale. Il ragazzo infatti prende una decisione inaspettata che potrebbe far tremare la Petrone. Speranza ha preparato una serata a sorpresa per Samuel e sembra pronta a passare la notte con lui. Un imprevisto però rischia di far saltare tutto. Bianca dovrà stringere i denti e affrontare, senza rivelare nulla ai genitori, una minaccia che rischia di metterla in pericolo. Di cosa si tratterà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio prende una decisione inaspettata e sconvolge Chiara

Nunzio è stato assunto al Vulcano ma per dimostrare di essere adatto a prendere il posto di Patrizio, ha dovuto sfidarsi con Samuel. I due ragazzi si sono dati battaglia ma mentre il Piccirillo sembra avere alleati dalla sua parte – Speranza – Nunzio è solo. Chiara non ha infatti reagito come lui sperava, alla notizia del suo nuovo impiego e si è dovuto consolare con Rossella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che dopo la sfida, il Cammarota prenderà una decisione inaspettata, che potrebbe far tremare la Petrone. La ragazza dovrà guardarsi sempre più le spalle e non sarà facile far fronte ai suoi problemi, ora che Lara e Roberto sono pronti a darle la mazzata finale.

Speranza pronta a fare sesso con Samuel ma... scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 24 marzo 2022

Samuel è rimasto molto deluso dalla scelta di Silvia di assumere Nunzio a Il Vulcano. Il ragazzo era quasi certo che la Graziani avrebbe lasciato a lui le redini della cucina del suo ristorante. Così però non è stato. Speranza ha deciso di dimostrargli il suo affetto, proprio ora che il Piccirillo deve affrontare la sfida delle sfide. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'Altieri – organizzata una serata speciale da passare insieme – si dimostrerà pronta a far l'amore con lui. Purtroppo i suoi piani non andranno come da lei sperato. Un imprevisto ribalterà l'intera situazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca in pericolo

Casa Boschi sembra destinata a non trovare pace. Dopo il terremoto provocato dallo strano rapporto creatosi tra Franco e Katia, ora sarà il turno di Bianca. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la bambina, già segnata dall'assenza di sua madre, si troverà ad affrontare una situazione molto pericolosa. Qualcuno arriverà a minacciarla, costringendola a prendere delle decisioni senza informare la sua famiglia. Le cose potrebbero sfuggirle molto presto di mano. Chi riuscirà a darle una mano?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 marzo 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.