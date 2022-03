Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2022: Nunzio assunto al Vulcano. Samuel è furioso!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 17 marzo 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Silvia assume Nunzio al Vulcano, scatenando l'ira di Samuel. Il Piccirillo è molto deluso dalla scelta della Graziani e si aspettava di essere tenuto maggiormente in considerazione. Il Cammarota intanto non vede l'ora di raccontare tutto a Chiara ma quando lo fa, la reazione della ragazza non è quella che sperava. Micaela intanto prende una decisione sul futuro di Jimmy ma senza consultare Niko. Come reagirà il Poggi?

Nunzio assunto al Vulcano. Samuel è furioso in Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2022

Samuel è distrutto. Il Piccirillo ha scoperto di non essere stato scelto come sostituto di Patrizio. Silvia non ha ritenuto che il suo aiuto chef – ormai da qualche anno – potesse prendere il posto del Giordano, in partenza da Napoli. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Graziani rivelerà di aver fatto un nuovo acquisto: Nunzio. Il Cammarota verrà assunto al ristorante, scatenando l'ovvia gelosia di Samuel. Il figlio di Katia sarà molto felice di questa nuova opportunità e si affretterà a informare Chiara del suo nuovo lavoro. La reazione della Petrone alla notizia, non sarà però entusiasta. La ragazza sarà troppo presa dal difendersi da Roberto e Lara per mostrarsi felice per il suo fidanzato. Il cerchio si stringe intorno al collo di Chiara Petrone.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara in preda a Roberto e Lara

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il cerchio si stringerà intorno a Chiara. Il pericoloso vizietto della ragazza è stato scoperto da chi non avrebbe mai dovuto sapere niente. Questo ha messo la Petrone in una situazione piuttosto complicata. Lara e Roberto approfitteranno sicuramente delle debolezze della giovane e non si faranno certo scrupoli a metterla in un angolo. Chiara riuscirà a uscire indenne da questa faccenda? Nunzio le darà una mano anche stavolta?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela contro Niko

Niko ha bisogno di aiuto. In lui si fa sempre più largo la paura di perdere Jimmy. Micaela ha espresso il desiderio di portare il bambino a Berlino con lei e il Poggi non sa come comportarsi. Sa bene quanto suo figlio sia felice di trascorrere del tempo con sua madre ma non vorrebbe separarsi da lui, non dopo essersi occupato – insieme alla sua famiglia – di lui, per tutti questi anni. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Micaela farà un passo in avanti in questa faccenda. Prenderà una decisione senza consultare il suo ex e questo potrebbe portare allo scontro diretto tra i due.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.