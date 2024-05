Un Posto al Sole Anticipazioni 24 maggio 2024: Un'ultima sfida attende Rossella e Clara! Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 maggio 2024 su Rai3. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che per Rossella e Clara sarà arrivato il momento di fare delle scelte importanti per il loro futuro.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 24 maggio 2024, alle ore 20.50, Clara e Rossella si troveranno ad affrontare un’ultima dura sfida per il loro futuro. La Curcio si preparerà alle sue nozze con Eduardo ma prima dovrà informare Alberto della grande novità della sua vita e della sua partenza per un luogo sconosciuto, insieme a Federico. La reazione del Palladini non si farà aspettare e sarà di sicuro furiosa. Ross invece si accorgerà che Nunzio è fin troppo legato a Diana e inizierà a pensare di non aver fatto la scelta giusta. La Graziani sarà quindi costretta a fare di nuovo i conti con i suoi sentimenti. Intanto ci sarà grande attesa per l’esito della riunione di condominio, che decreterà il destino di Raffaele. Il portiere sarà licenziato o no? Roberto avrà la sua vendetta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara pronta a sposarsi ma prima deve affrontare Alberto

Clara ed Eduardo sono pronti a una nuova vita. I due hanno fissato la data delle nozze e questa si avvicina sempre di più. La Curcio deve però affrontare una questione piuttosto spinosa e deve farlo subito. Dovrà rivelare ad Alberto la sua decisione di diventare la moglie di Eduardo e di entrare con lui nel programma protezione testimoni. La ragazza vorrà portare con sé pure Federico ma è certa che il Palladini non sarà per nulla d’accordo. Sarà quindi costretta a trovare un modo per affrontare l’argomento con l’ex compagno e padre di suo figlio. L’avvocato, lo prevediamo, andrà su tutte le furie e potrebbe rendere le cose molto complicate, quasi ingestibili.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella dubita di aver fatto la scelta giusta

Il destino di Clara è molto incerto ma anche quello di Rossella non scherza. La ragazza ha scelto Nunzio e ha confessato a Riccardo di amare il Cammarota e non lui. Presto però comincerà a capire di non aver fatto la scelta giusta. Si renderà conto che lo chef è molto legato a Diana e forse molto più di quanto lei abbia creduto sino a ora. Con l’architetto in condizioni critiche, la loro relazione potrebbe non decollare e lei potrebbe addirittura trovarsi da sola. La Graziani comincerà a riflettere su quello che le sta succedendo e sui suoi sentimenti, diventati ormai un turbinio senza sosta.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Che ne sarà di Raffaele?

Raffaele sarà licenziato? È la domanda che ci facciamo da un po’ di tempo, ovvero da quando Roberto ha deciso di prendersi la sua vendetta contro il Giordano e punirlo per la lite furiosa, finita a cazzotti, che hanno avuto. Ferri ha richiesto una riunione di condominio per decidere del futuro del portiere e presto si scoprirà se il padre di Diego perderà o meno il lavoro. Per lui ci sarà ancora la speranza che gli altri condomini, a lui affezionati, prendano le sue difese ma il brutto momento a cui hanno assistito, purtroppo non depone a favore del marito di Ornella. Roberto Ferri potrebbe avere la vittoria in pugno a meno che Marina non trovi qualche altra soluzione… o chissà forse sarà Diego a risolvere tutto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 maggio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.