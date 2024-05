Un Posto al Sole Anticipazioni 14 maggio 2024: Clara ed Eduardo pronti a nuova vita ma come dirlo ad Alberto?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara ed Eduardo saranno pronti a entrare nel programma protezione testimoni ma prima la Curcio dovrà parlare con Alberto...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 maggio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Clara ed Eduardo saranno pronti a cominciare una nuova vita entrando nel programma di protezione testimoni. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Curcio sarà però molto tesa. Non avrà ancora rivelato ad Alberto le sue intenzioni. Come affrontare l’ira di Palladini al solo pensiero di non rivedere per lungo tempo suo figlio? Intanto Rossella avrà rivelato a Nunzio il suo amore ma questa decisione scatenerà il rancore di Riccardo, che sperava di poterla riconquistare. Guido sarà sempre più affascinato da Claudia e questo spronerà Mariella e voler allontanare la donna da suo marito, il prima possibile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara ed Eduardo pronti a una nuova vita ma Alberto…

L'amore tra Clara ed Eduardo finirà in tragedia? È una domanda che ci poniamo da tempo e che ci preoccupa molto. La vita della Curcio e del Sabbiese è destinata a cambiare, totalmente, dopo che entrambi entreranno nel programma protezione testimoni. La loro famiglia – presto i due innamorati si sposeranno – dovrà lasciare Napoli e stare lontano dalla città fino a quando le cose non si saranno sistemate. Clara sarà molto tesa ma non solo per l’avventura che li attente ma anche e soprattutto per il fatto che non ha ancora trovato il coraggio di dire tutto ad Alberto. Palladini non è ancora al corrente che dovrà salutare suo figlio Federico e temiamo che la sua reazione sarà molto violenta, quando sarà informato. Alberto metterà i bastoni tra le ruote alla sua ex e arriverà a fare qualcosa per rovinare la sua felicità? Purtroppo la sensazione che questo accadrà, sta diventando sempre più forte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: La decisione di Rossella scatena l’ira di Riccardo

Rossella è salva e ha fatto la sua scelta. La Graziani ha deciso di rivelare a Nunzio di essere innamorata di lui ma questa confessione ha scatenato l’ira di Riccardo. Crovi non aveva gettato del tutto la spugna con la sua ex fidanzata ma quando lei gli rivelerà di aver confidato al Cammarota i suoi sentimenti, il dottore la prenderà malissimo e non riuscirà a farsene una ragione. Tra lui e lo chef tornerà a esserci una guerra senza esclusione di colpi. La situazione sfuggirà di mano a entrambi? Rossella si pentirà di aver essersi fatta avanti?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido sempre più affascinato da Claudia

Mariella non ha torto a essere gelosa di Claudia ma non a causa della vecchia amica di Guido, tornata a Napoli dopo anni. L’Altieri dovrà guardarsi le spalle proprio da suo marito, che sembrerà sempre più affascinato dalla Costa. Ma la bella bionda nasconde ancora un segreto, che una volta svelato potrebbe non piacere al Del Bue. Prima però che tutti gli altarini si scoprano, la nostra vigilessa farà di tutto per tenere Claudia lontana dalla sua famiglia e per impedire al suo maritino di starle troppo vicino.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 maggio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.