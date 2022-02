Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Ferri vuole mettere le mani sul Gruppo Petrone e ne vuole il pieno controllo. Per questo continua a tormentare Chiara, diventata ormai una delle sue “vittime” preferite. La ragazza, disperata, cercherà di riavvicinarsi a Nunzio. Il ritorno di Virginia ha messo Riccardo di nuovo in una situazione di disagio. Questo si ripercuote ovviamente su Rossella e sul suo lavoro. Guido, convinto che Mariella abbia offerto la cena a Cotugno come gesto di amicizia, scoprirà che la moglie gli nasconde qualcosa.

Chiara vuole riconquistare Nunzio in Un Posto al Sole Anticipazioni 24 febbraio 2022

Chiara è in balia di Roberto. La ragazza ha deciso di cedere le quote del Gruppo Petrone, incapace di gestire da sola l'immenso patrimonio di famiglia. Il Ferri non si è certo voluto far scappare questa grande opportunità e per avere il massimo controllo della gestione dell'azienda, ha cominciato a mettere sotto torchio la ragazza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto continuerà a manipolarla e lei, disperata, cercherà aiuto in Nunzio. Chiara tenterà in ogni modo di riconquistare il cuore del Cammarota, di cui è profondamente innamorata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo in crisi a causa di Virginia

Il precario equilibrio conquistato da Rossella e Riccardo è destinato a essere travolto. Virginia è arrivata a Napoli, facendo una sorpresa del tutto sgradita al suo “maritino”. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Crovi si troverà in grande difficoltà. Dovrà infatti gestire la situazione senza creare – più del dovuto – scompiglio nella vita di Rossella. Ma sarà impossibile evitare che Ross sia infastidita dalla presenza della sua rivale in amore e che cominci a temere di doverla di nuovo affrontare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido scopre che Mariella gli nasconde qualcosa

Brutte notizie anzi brutte scoperte per Guido. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Del Bue verrà a conoscenza che sua moglie gli sta nascondendo qualcosa. Mariella ha mentito a Guido, non rivelandogli di non aver fatto la multa a una sua vecchia fiamma ma soprattutto non gli ha raccontato come sono andate davvero le cose tra lei e Cerri. L'Altieri ha infatti coperto l'amico durante un suo appuntamento galante e il Del Bue è sempre stato convinto che la sua adorata consorte abbia pagato la cena a Sasà, spinta dal suo grande cuore. La verità è però ben diversa.

