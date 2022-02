Un Posto al Sole Anticipazioni dal 21 al 25 febbraio 2022: il ritorno di Virginia mette in crisi Riccardo. Cosa succederà?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 21 al 25 febbraio 2022.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 21 al 25 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 21 febbraio 2022

Franco rifletterà sulle conseguenze del momento di forte vicinanza emotiva, e non solo, con Katia, ma oltre a capire come comportarsi con lei, avrà anche il suo bel da fare col suocero in versione buffamente molesta. I postumi della sbornia, oltre a procurare una brutta emicrania a Raffaele e a Renato, riserveranno a quest'ultimo un incontro fatale che promette di rivelarsi alquanto spassoso. Intanto il Palazzo saluterà il ritorno da un viaggio di un personaggio amato che scoprirà, sorpreso, ciò che è accaduto a sua insaputa.

Puntata in onda Martedì 22 febbraio 2022

Messo in crisi dalla ricostruzione di Giovanni della sua storia con Katia, Franco inizia a nutrire qualche perplessità sulla donna. Dopo aver fantasticato di lavorare in un ristorante a Barcellona, Patrizio s'interroga se lavorare al Vulcano sia ciò che vorrebbe fare. Raffaele apprende che le cose tra Renato e Giuditta non sono andate esattamente come la donna vuole far credere.

Puntata in onda Mercoledì 23 febbraio 2022

Proprio mentre Rossella si appoggia a Riccardo per tentare di superare il dolore e il senso di inadeguatezza che la vicenda del suo amico Corrado le ha trasmesso, un arrivo inatteso rischia di rovinare la loro serenità di coppia. Temendo che la loro vicinanza possa minare gli equilibri personali e familiari, Franco e Katia prendono due importanti decisioni. Sensibile al fascino di un suo vecchio "pallino", Mariella chiude un occhio dinanzi a una violazione del codice della strada e cercherà di nasconderlo a Guido.

Puntata in onda Giovedì 24 febbraio 2022

Roberto continua a manovrare Chiara a suo piacimento per ottenere così il controllo del Gruppo Petrone, mentre la giovane prova invece a riconquistare Nunzio. Dopo la brutta sorpresa riservatagli da Virginia, Riccardo si sentirà incredibilmente sotto pressione sia sul lavoro che nella sua relazione con Rossella. Intanto, Guido capisce che Mariella gli sta nascondendo qualcosa e che Cotugno potrebbe essere coinvolto.

Puntata in onda Venerdì 25 febbraio 2022

Mentre Niko e Susanna sembrano essere tornati quelli di un tempo, una visita inaspettata potrebbe sconvolgere la loro ritrovata armonia insieme a quella di Serena e Filippo. Intanto, mentre Chiara e Nunzio riescono un po' a riavvicinarsi, Rossella non può fare a meno di preoccuparsi della presenza di Virginia: rovinerà ancora una volta, e forse definitivamente, il suo rapporto con Riccardo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.