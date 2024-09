Un Posto al Sole Anticipazioni 16 settembre 2024: Alberto prende una difficile decisione per salvarsi da Torrente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 16 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Alberto prenderà una decisione molto difficile per sfuggire alla furia di Torrente. Preoccupato per la sua incolumità e pressato da Niko, il Palladini troverà una soluzione per impedire di rimanere vittima della furia del boss. Intanto Samuel riuscirà finalmente a rivedere Micaela. La distanza avrà portato la ragazza a riflettere più a fondo sulla sua situazione sentimentale con lo chef oppure l’avrà definitivamente allontanata da lui? Rossella e Riccardo tentano di avere dei rapporti cordiali e professionali ma è chiaro che tra i due, a causa di quanto accaduto, ci sia ancora molta tensione. La situazione potrebbe peggiorare a causa del nuovo primario.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto prende una difficile decisione per salvarsi da Torrente

Alberto trema! Palladini ha paura che Torrente voglia vendicarsi di lui e voglia farlo molto presto. Spaventato di essere coinvolto in questa situazione, Niko ha spronato il suo collega a presentarsi alla polizia per autodenunciarsi. Eugenio e Lucia sono infatti alla ricerca di chi abbia fatto la soffiata e abbia rivelato al boss dove si trovava il luogo sicuro in cui Sabbiese e Clara avevano trovato rifugio. Dopo averci a lungo pensato e dopo essere stato schiacciato non solo dal confronto con Eduardo ma anche dai sensi di colpa per aver messo in pericolo non solo il suo rivale ma anche suo figlio e la sua ex compagna, Alberto prenderà una difficile ma necessaria decisione. Sarà la fine di un incubo oppure ci saranno ancora degli strascichi da affrontare?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela torna a Napoli e Samuel spera in una riconciliazione

Samuel ha fatto di tutto per far tornare Micaela a Napoli. Lo chef si è servito pure dell’aiuto, non proprio spontaneo, di Jimmy. Finalmente i suoi sforzi verranno ripagati e la Cirillo ritornerà in città, dopo aver passato dei lunghi giorni a Berlino. Il suo rientro a casa potrebbe portarla su due diverse strade: riavvicinarsi al Piccirillo oppure allontanarsi definitivamente da lui. Samuel dovrà sondare il terreno così come Serena e Manuela, che cercheranno di comprendere se la loro sorella sia veramente legata al cuoco.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Riccardo sull’orlo di una crisi di nervi

Non è ancora lontano il momento in cui Rossella, presa da mille dubbi e decisa a riprendere in mano la sua vita, ha lasciato Riccardo sull’altare. Crovi non è ancora riuscito a dimenticare quanto accaduto anche se in ospedale cerca di dissimulare il suo risentimento. Tra lui e la Graziani continua a esserci freddezza ma almeno sul lavoro, i due cercano di mantenersi professionali e collaborativi. Peccato che l’arrivo del nuovo primario sia destinato a creare nuovi disguidi e nuove tensioni.

