Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giulia finirà nel mirino di Eduardo proprio quando Franco e Angela decideranno di lasciare Napoli e di ricominciare una vita in Sicilia.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 16 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai1, Angela e Franco prenderanno una decisione. I due hanno ritrovato l'intesa e per rinsaldare il loro rapporto, hanno pensato di lasciare Napoli e cominciare una nuova vita lontano da casa. Tutto questo quando Giulia si troverà ad affrontare un problema enorme. La Poggi sarà nel mirino del clan di Eduardo, che comincerà a minacciarla. Guido e Castrese invece cercheranno di convincere Mariella e Cerri a fare pace. Ma troveranno un modo per far riavvicinare i due amici?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela e Franco di nuovo in sintonia. I due lasceranno Napoli

Franco è distrutto dal dolore. Il Boschi ha dovuto vendere il suo garage e ora si ritrova senza lavoro. Questa situazione ha spinto sia lui che Angela a fare il punto della situazione. Dopo giorni a darsi addosso, i due coniugi ritroveranno la loro grande intesa. Uniti più che mai cercheranno di trovare una soluzione e penseranno che il miglior modo per riportare la pace nella loro famiglia, sia quello di trasferirsi in Sicilia e cominciare una nuova vita – anche lavorativa – lontano da Napoli. I Boschi dovranno però trovare il momento adatto per informare tutti della loro partenza.

Giulia nel mirino del clan di Eduardo: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 maggio 2023

Angela e Franco penseranno di trasferirsi in Sicilia, dove la Poggi ha ricevuto una proposta di lavoro. I due saranno più che convinti che questa sia una buona soluzione per salvare l'unità e la serenità della loro famiglia ma non sarà semplice informare tutti i loro cari della partenza. A rimanerne sconvolta sarà soprattutto Giulia, che si troverà a dover affrontare non solo questa brutta notizia ma anche le minacce del clan di Eduardo. La mamma di Niko finirà infatti nel mirino del boss e con la partenza di sua figlia e di suo genero, si troverà ad affrontare le cose senza l'aiuto di Superfranco.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Castrese al salvataggio di Mariella e Cerri

Cerri e Mariella non smettono di battibeccare. La loro amicizia sembra essere appesa a un filo. Guido e Castrese, preoccupati da quanto sta succedendo, decideranno di intervenire, nella speranza che i due riescano a ritrovare l'intesa. Ma troveranno un modo per evitare che i due amici si diano ancora battaglia. Cerruti perdonerà l'Altieri per averlo escluso dalla crociera?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.