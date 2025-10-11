Un Posto al Sole Anticipazioni: Castrese sarà l'arma segreta di Marina contro i Gagliotti?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in arrivo su Rai3, Castrese crollerà a causa dei Gagliotti e questo evento potrebbe portarlo ad allearsi con Marina. Ecco cosa vedremo prossimamente nella Soap.

Marina potrebbe avere un alleato in più nel suo piano per liberarsi di Gagliotti. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in arrivo su Rai3, Castrese potrebbe decidere di vendicarsi del trattamento ricevuto da Gennaro e Vinicio e allearsi con la Giordano, che da tempo sta cercando un modo – subdolo ma efficace – per cacciare il suo nemico dalla sua azienda. Gennaro è un osso duro e con lui devono essere usati i mezzi più terribili; è l’unico modo per evitare che continui a spadroneggiare in azienda e l’Altieri potrebbe essere quell’arma segreta definitiva.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Roberto non si danno per vinti

Marina sta rischiando grosso. La Giordano non ha nessuna intenzione di gettare la spugna e di permettere a Gagliotti di averla vinta. I Cantieri devono tornare nelle mani di Ferri e di sua moglie, com’è ormai da anni. Ma l’arrivo di Vinicio a dare manforte al fratello ha messo i ricchi coniugi di Palazzo Palladini di nuovo con le spalle al muro e Roberto deve pure risolvere il problema di essere finito in carcere, da cui nelle prossime puntate riuscirà a uscire, facendosi dare gli arresti domiciliari. Marina e Roberto troveranno però un probabile aiuto in Castrese, che vorrà sicuramente un minimo di vendetta per quello che gli succederà. Ma cosa accadrà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Castrese in ospedale per colpa dei Gagliotti

Castrese è in crisi nera e ha più volte cercato il sostegno di Mariella ma la sua vita sentimentale e quella lavorativa, lo stanno mettendo a dura prova. Le minacce di Vinicio, pungolato da Gennaro, porteranno l’Altieri a perdere purtroppo la testa e a non riuscire più a sopportare quello che gli sta succedendo. Per questo motivo vedremo il fratello di Speranza prendere una quantità eccessiva di pillole calmanti e finire in ospedale, soccorso – per fortuna – da Costabile, che eviterà così il peggio. La notizia sconvolgerà Vinicio, che si sentirà in colpa e comincerà a vacillare pericolosamente e per Marina sarà una novità molto interessante da usare.

Castrese aiutare Marina a liberarsi dei Gagliotti? Ecco cosa vedremo in Un Posto al Sole

Marina noterà che Vinicio si sente in colpa e ovviamente approfitterà della cosa per dare la zampata sul ragazzo e portarlo a crollare. Almeno uno dei Gagliotti sarà eliminato ma ne rimarrà un altro, quello più pericoloso. A dare una mano alla Giordano – e a Ferri – potrebbe essere proprio Castrese. L’Altieri sarà sicuramente pronto a prendersi una piccola rivincita su coloro che lo hanno ridotto in questo stato ma soprattutto vorrà certamente liberarsi del loro giogo malefico. Per questo motivo sapere che Marina Giordano sta attuando un piano per dare loro una punizione, potrebbe convincerlo ad agire al suo fianco, all’interno dell’azienda casearia della famiglia di Gennaro. E se così fosse, la signora di Palazzo Palladini potrebbe avere quell’arma in più che cerca da tempo, contro i suoi nemici. Succederà davvero questo? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.