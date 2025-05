Un Posto al Sole Anticipazioni 21 maggio 2025: Elena lusingata dalle attenzioni di Gennaro. La Giordano si mette nei guai!

Anticipazioni TV

Elena rischierà di mettersi nei guai sino al collo. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 maggio 2025 su Rai3 la Giordano sarà molto lusingata dalla corte di Gennaro. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la figlia di Marina non ascolterà i consigli che i suoi cari le daranno e continuerà a essere molto felice del corteggiamento dell’imprenditore. Giulia non riuscirà a calmarsi e a capacitarsi che Luca abbia preso una decisione senza nemmeno consultarla mentre tra Damiano e Grillo la tensione crescerà ancora di più. Renda penserà a un modo per andare avanti con la sua vita e per liberarsi del giogo del suo superiore.

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 maggio 2025: Elena si mette nei guai

Elena si sta occupando della radio con sempre più passione. La Giordano è molto contenta del suo nuovo lavoro ma vorrebbe fare di più. Desidera rinvigorire il palinsesto dell’emittente e fare delle migliorie. Per riuscirci ha però bisogno di soldi e delle sovvenzioni di Gagliotti, che però non sembra propenso ad aiutarla o meglio di aiutare Ferri. Sì perché Gennaro si dimostrerà sempre più attratto dalla figlia di Marina a cui farà una corte serrata. Elena sarà lusingata dai complimenti dell’imprenditore e ignorerà i consigli dei suoi cari, che le consiglieranno di stare molto attenta al fratello di Vinicio e di non farsi incantare da lui. La ragazza aprirà gli occhi o finirà per mettersi nei guai con le sue stesse mani?

Un Posto al Sole: Giulia non si dà pace

Giulia è in angoscia e non sa davvero come rimettersi in contatto con Luca, pronto a lasciare per sempre il paese. Il De Santis ha ritrovato Gianluca Palladini, a cui ha raccontato tutto e da cui ha accettato un piccolo aiuto ma non vorrà altro da nessuno. La Poggi faticherà ad accettare che il suo compagno abbia preso una decisione così terribile senza consultarla e senza che abbia preso in considerazione quello che desiderava lei. L’ex moglie di Renato faticherà e non poco ad abituarsi a queste novità che la lascerà senza parole.

Damiano pronto a cambiare vita, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Damiano sta ancora combattendo contro il suo responsabile e comincia a stancarsi della vita di sacrificio e di umiliazione. Renda vorrebbe una svolta oltre che nel suo personale anche nella sua carriera. Lo vedremo prendere una decisione piuttosto importante e che potrebbe aiutarlo a fare quel passo di cui ha bisogno per essere finalmente soddisfatto di se stesso e magari anche felice. Ma di cosa si tratta? Damiano vorrà provare a diventare vice ispettore e si preparerà al concorso per poter raggiungere questo importante traguardo. Ci riuscirà? Sarà finalmente contento di sé e si libererà del giogo e dei comportamenti fastidiosi di Grillo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 maggio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.