Un Posto al Sole Anticipazioni 22 febbraio 2022: Patrizio vuole lasciare Napoli. Destinazione Barcellona?

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 22 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Patrizio potrebbe lasciare Napoli. Farà la scelta giusta?

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 febbraio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Franco comincia a sospettare che Katia non sia stata del tutto sincera con lui. I retroscena della sua relazione con Giovanni nascondono qualcosa di oscuro e il Boschi teme di essersi messo nei pasticci. Patrizio intanto valuta se lasciare Napoli e trasferirsi a Barcellona, dove fantastica di lavorare in un famoso ristorante. Raffaele scopre che l'incontro “focoso” tra Renato e Giuditta, non è andato come la donna vuole fare credere a tutti. Quale sarà la verità?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco sospetta che Katia non sia sincera

Franco si è consolato con Katia e teme che quello che è successo con la Cammarota possa ritorcersi contro di lui. Il Boschi sta vivendo una forte crisi con Angela e pure Bianca soffre per l'assenza della sua mamma. Le cose però potrebbero diventare ancora più complicate del previsto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco scoprirà alcuni importanti dettagli su Giovanni e sulla relazione che l'uomo ha con la mamma di Nunzio. Alcune informazioni lo metteranno addirittura in allarme. Katia è sincera o gli sta nascondendo qualcosa? Ma soprattutto perché sta mentendo e omettendo alcuni particolari del suo recente passato?

Patrizio pronto a lasciare Napoli in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 febbraio 2022

Con la partenza di Vittorio e la fine della sua storia con Clara, Patrizio è sempre più in crisi. Il ragazzo ha pensato più volte di lasciare Napoli e di provare una nuova avventura, come anni fa aveva fatto a Trieste. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano comincerà a pensare se continuare a lavorare a Il Vulcano sia la scelta giusta per la sua vita. In lui emergerà il desiderio di fare i bagagli e di trovare impiego in un ristornare a Barcellona. Alla fine farà questa scelta?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele in pensiero per Renato

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Raffaele verrà a scoprire dei particolari sull'incontro “focoso” tra Renato e Giuditta. La donna è tornata a corteggiare il Poggi ma la loro serata sembra non essere andata come vuole far credere. Il Giordano vorrà quindi indagare su come sia andata davvero tra il suo amico e la sua eccentrica corteggiatrice, che pare essere disposta a tutto per conquistare il cuore del suo amato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.