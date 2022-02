Un Posto al Sole Anticipazioni 18 febbraio 2022: Franco, in crisi con Angela, si consola con Katia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 febbraio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: tra Franco e Angela le cose non vanno per nulla bene. I due finiscono per litigare e il Boschi, duramente colpito sia dall'assenza della moglie che dal nervosismo della sua bambina, troverà consolazione in Katia. I due, che nei giorni precedenti sembravano aver ritrovato una certa intimità, finiranno per avvicinarsi pericolosamente. Rossella intanto è molto in ansia per la salute di Corrado. Il ragazzo è molto grave e i medici non hanno grandi speranze per lui. La ragazza dovrà fare i conti con una parte molto difficile del suo mestiere, ovvero non farsi coinvolgere troppo dai sentimenti personali. Renato e Raffaele devono affrontare il primo giorno di lezione del corso per sommelier. Come se la caveranno?

Franco si consola con Katia in Un Posto al Sole Anticipazioni 18 febbraio 2022

Il matrimonio di Franco e Angela sta subendo dei grossi scossoni. La decisione della Poggi di lasciare Napoli, ha creato grande scompiglio in casa e Bianca è sempre più nervosa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Boschi, saputo che la moglie non farà ritorno a casa molto presto, avrà con lei una brusca discussione. Ormai rassegnato a vivere una crisi con lei, Franco si lascerà consolare da Katia. Tra i due c'è ancora un forte sentimento e le cose potrebbero diventare ancora più serie visto che anche Katia è in difficoltà e sta vivendo un momento molto complicato con il suo compagno, di cui nessuno sapeva nulla. Tra i due scatterà la passione?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella in difficoltà

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella si troverà ancora una volta di fronte alle difficoltà. Per la Graziani è un periodo piuttosto complicato. Prima Riccardo e sua moglie, poi il povero Corrado. Ross non riesce proprio a trovare pace. Le condizioni di salute del suo paziente preferito si fanno giorno per giorno più preoccupanti. Per la dottoressa sarà molto complicato lasciar andare i propri sentimenti, combatterli e rimanere lucida per essere professionale. Rossella sarà costretta a fare i conti con una parte molto complessa del suo lavoro, che impone di mantenere i nervi saldi e di mettere da parte la propria emotività.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Iniziano le lezioni per Renato e Raffaele

Renato e Raffaele lasceranno stare – almeno per il momento – le loro rivalità. I due si sono iscritti a un corso di sommelier e nonostante il Poggi sia molto più ferrato del Giordano, tra i due non è ancora scoppiata la guerra. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i cognati saranno pronti a cominciare le lezioni, che li vedranno per una volta compagni di classe e non rivali. Ma quanto durerà questa pace, irreale per i due peperuti di Palazzo Palladini?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 febbraio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.