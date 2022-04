Anticipazioni TV

Ornella ha capito i suoi sbagli e cerca di riconquistare il marito. È necessario passare più tempo insieme e accorciare le distanze tra loro. Purtroppo però gli impegni in ospedale sono talmente tanti, da richiamarla all'opera, prima che possa anche solo avvicinarsi al Giordano, che riceve – intanto – un messaggio inaspettato che lo manda in crisi. Renato intanto deve frenare le focose intenzioni di Giuditta, sempre più all'attacco. Marina invece torna all'azione. Vedendo Chiara sempre più in difficoltà, scende di nuovo in campo contro Roberto e Lara, pronta ad avere la sua vendetta mentre Riccardo affronta i demoni del suo passato e ha l'ennesimo confronto diretto con Stefano. Marinella incastra Guido in un discorso imbarazzante da fare a Samuel. Di cosa si tratterà?

Ornella alla riconquista di Raffaele ma... ecco cosa succede in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 aprile 2022

Il matrimonio di Ornella e Raffaele sta vivendo una crisi profonda. Gli impegni lavorativi hanno allontanato la Bruni dalla sua famiglia e l'hanno portata a trascurare suo marito. Raffaele si è quindi ritrovato a preparare le pastiere – tradizione di famiglia – con Renato e non è stato poi così tanto contento. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che grazie all'intervento di Viola – al salvataggio dei suoi genitori – Ornella si convincerà a cercare di rimediare alle sue assenze. Tenterà quindi di accorciare le distanze con il marito ma purtroppo qualcosa andrà storto di nuovo. Lei riceverà una chiamata d'emergenza che la riporterà in clinica mentre Raff riceverà un messaggio inaspettato che lo metterà di cattivo umore. Ci sarà ancora speranza per loro?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina contro Roberto e Lara, lo scontro è durissimo

Marina ha dichiarato guerra a Roberto. Chiara va protetta a tutti i costi. La Giordano è furiosa contro il suo ex marito, colpevole di aver approfittato della debolezza della povera Petrone. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la manager, dopo aver visto la sua protetta cadere sempre di più nello sconforto e nella crisi, andrà su tutte le furie e romperà ogni indugio. Si presenterà davanti al Ferri e alla Martinelli, decisa a mettere le cose in chiaro con loro e prendersi la sua vendetta. Lo scontro sarà molto duro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella mette Guido in una situazione imbarazzante

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Guido dovrà affrontare una situazione piuttosto imbarazzante. Mariella lo incastrerà per fare un discorsetto scomodo ma necessario a Samuel. L'Altieri vuole a tutti i costi che la sua nipotina venga trattata come si deve e il povero Del Bue avrà il gravoso compito di affrontare il Piccirillo. Intanto Riccardo, fuori di sé dalla rabbia, affronterà ancora una volta Stefano, suo fratello. Sarà un faccia a faccia definitivo?

