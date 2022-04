Un Posto al Sole Anticipazioni 19 aprile 2022: Marina contro Roberto! Chiara va protetta a tutti i costi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 19 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Marina rassicura Chiara e le promette di aiutarla a uscire dalla morsa di Roberto e Lara. Angela e Raffaele intanto devono fare i conti con i loro sentimenti.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Chiara è ormai con le spalle al muro. Il tradimento di Lara ha messo la Petrone in una situazione davvero molto complicata. Per fortuna può contare su Marina. La Giordano le promette di aiutarla sia contro il Ferri e la Martinelli sia con i suoi problemi personali. La spinge infatti a prendersi cura di se stessa mentre lei affronterà faccia a faccia il suo ex marito. Momenti di riflessione anche per Angela e Raffaele. La Poggi, spinta dalle parole di Giulia, comincerà a escogitare un modo per placare gli animi tra lei e Franco. Non sarà però semplice, visto che ha deciso di ripartire per la Sicilia. Raffaele invece dovrà prendere delle decisioni. Che tipo di rapporto ha ora con Ornella e per Elvira prova qualcosa di serio?

Marina contro tutti per aiutare Chiara in Un Posto al Sole Anticipazioni 19 aprile 2022

Chiara è ko. Lara è stata brutale e quando meno se lo aspettava, l'ha pugnalata alle spalle. La Petrone ha capito di essersi fidata di chi non doveva e di essere, ora più che mai, nei guai. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che la giovane potrà contare sull'aiuto di un inaspettato alleato: Marina. La Giordano aveva già dimostrato di volerla aiutare e ora più che mai sembra disposta a scendere in campo per lei. Dopo averla rassicurata e averle detto che penserà lei a rimettere al loro posto il Ferri e la Martinelli, la manager spingerà Chiara a prendersi cura di se stessa. Riuscirà a convincerla a farlo e a lasciare le cattive vie?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela pronta a recuperare il suo rapporto con Franco

Le tensioni tra Angela e Franco non sono ancora finite e stanno impedendo ai due di accorgersi di quanto Bianca sia in pericolo. Le cose però potrebbero presto migliorare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Angela comincerà a riflettere su quanto sta succedendo con il marito. Complici le parole di Giulia, preoccupata per le sorti del matrimonio di sua figlia, la Poggi cercherà di trovare un punto d'incontro con il Boschi. Non sarà però per nulla facile, vista la sua scelta di tornare in Sicilia a breve. Riusciranno a ritrovare comunque la serenità?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele in crisi

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che anche Raffaele sarà costretto a fare i conti con la propria coscienza. Il Giordano dovrà capire a che punto sia arrivata la sua relazione con Ornella. Il matrimonio con la Bruni, ultimamente, non sembra andare molto bene e i due si sono allontanati. Viola vuole salvare il matrimonio dei suoi genitori e sta facendo di tutto per aiutarli. La ragazza ha addirittura spinto la madre a riflettere sul fatto che non bisogna mai dare per scontato il proprio partner. Ma l'ostacolo più grande sembra essere proprio Raf e i suoi sentimenti, sempre più ambigui, per Elvira. Cosa prova per lei? Qualcosa di serio o è semplice attrazione?

