Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2022: Roberto scappa da Marina. Lara è incredula

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole del 15 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Roberto cerca di chiarire i suoi sentimenti con Marina mentre Lara lo cerca per tutta Procida. Alberto consola Clara dopo le terribili notizie su Tregara.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Roberto e Lara hanno deciso di andare in vacanza a Procida, come Marina. La Giordano si è così ritrovata di nuovo immersa nei suoi incubi. Per Roberto e Marina sarà il momento dell'ennesimo faccia a faccia chiarificatore, in cui il Ferri dichiarerà ancora una volta il suo amore per la sua ex moglie. Intanto Lara cercherà il suo compagno ovunque sull'isola, piuttosto infastidita dalla sua assenza. Alberto consolerà Clara, sconvolta dalle cattive notizie che arrivano dal carcere e da suo padre mentre Mariella si convincerà di essere antipatica a Serena e Angela. Per conquistarle preparerà un dolce ma finirà per fare qualche danno.

Roberto scappa da Marina in Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2022

Marina è sconvolta! La sua vacanza sta per trasformarsi in un incubo e questo per colpa di Roberto e Lara. I due hanno scelto di passare le ferie estive a Procida, proprio come lei. L'incontro con i due “amanti” infastidirà la Giordano, che dovrà ancora una volta sperare di ritrovare la pace. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Ferri cercherà di approfittare di questa vicinanza per dichiarare ancora una volta i suoi sentimenti all'ex moglie. Marina e Roberto si troveranno di nuovo uno di fronte all'altra a parlare della loro storia d'amore mentre Lara, irritata dall'assenza del compagno, lo cercherà dappertutto. Purtroppo comincerà a insospettirsi a e capire da chi possa essere fuggito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto consola Clara

Lello Valsano ha colpito ancora e a pagarne le conseguenze è stato Tregara. Il malavitoso è stato vittima di violenze in carcere ed Eugenio, scoperto quanto successo, ha cominciato a temere per la sua incolumità e per quella della sua famiglia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le notizie su Tregara avranno un grosso peso anche su Clara. La ragazza rimarrà piuttosto scossa da quanto successo a suo padre e Alberto cercherà di consolarla. Tra i due sembra esserci una bella intesa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella cerca di conquistare la simpatia di Serena e Angela

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra le notizie tragiche e le tensioni ci sarà posto anche per qualche sorriso. A farci ridere ci penserà Mariella. L'Altieri si convincerà di non essere per nulla simpatica a Serena e ad Angela. Deciderà quindi di conquistarle, preparando per ciascuna una torta. Purtroppo per lei i suoi piani andranno male. Finirà infatti per dare il dolce destinato a Serena, a sua sorella Micaela.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 luglio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.