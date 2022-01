Un Posto al Sole Anticipazioni 21 gennaio 2022: Clara torna a vivere con Alberto. Patrizio è furioso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 21 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Clara è costretta a cedere ai ricatti di Alberto. Patrizio potrebbe perdere la testa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio sempre più in difficoltà per colpa di Roberto

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina non accetterà l'accordo propostole da Chiara. La Petrone ha avuto un'idea per uscire dai guai e vorrebbe coinvolgere la Giordano e suo marito che, come lei, non nuotano in buone acque. Ma la manager non vorrà proprio saperne di questa proposta e si impunterà per non farla andare in porto. Roberto non sarà per nulla d'accordo con lei. Deciso a far andare le cose come vuole lui, potrebbe prendere in mano la situazione. Fabrizio invece, dopo aver assistito all'accesa conversazione tra sua moglie e Roberto, si lascerà andare. Amareggiato e distrutto potrebbe essere molto pericoloso sia per se stesso che per chi lo ama.

Clara torna a vivere con Alberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 21 gennaio 2022

Alberto è tornato a ricattare Clara. Il Palladini ha lei idee molto chiare: Clara e Federico devono tornare a vivere con lui. La Curcio ha tentato di rifarsi una vita, lontana sia dal suo ex compagno che da Patrizio ma le mire e i progetti del perfido avvocato sono molto differenti dai suoi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le pressioni di Alberto saranno tali da non lasciare alcuna via di fuga a Clara, che sarà costretta a cedere alle sue richieste. Patrizio, scoperta questa novità, andrà fuori di testa e potrebbe diventare anche lui – come Fabrizio – una mina vagante.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella cerca di aiutare Silvia

Silvia è disperata! La Graziani ha ormai capito che nessuno dei suoi amici, suo cugino compreso, accetterà mai la sua relazione con Giancarlo. I suoi cari sono troppo legati a Michele per lasciarsi andare con il suo nuovo compagno e questo, purtroppo, la sta facendo soffrire moltissimo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Silvia si sentirà molto sola e troverà solo in Mariella una spalla su cui piangere. L'Altieri, decisa ad aiutarla, cercherà un modo per fare ragionare Guido. Riuscirà a convincerlo a dare un'occasione a Giancarlo?

