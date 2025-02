Un Posto al Sole Anticipazioni 10 febbraio 2025: Michele è in pericolo. Gagliotti si vendicherà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 10 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Michele chiude la sua inchiesta ma si mette in pericolo con Gagliotti. Stavolta scatterà la vendetta!

Michele finirà per mettersi nei guai e quel che è peggio metterà in pericolo il suo informatore. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 febbraio 2025 – su Rai3 come sempre alle ore 20.50 – l’idea di Saviani di chiudere in modo molto crudo la sua inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori dell’azienda dei Gagliotti, si rivelerà molto pericolosa sia per il giornalista sia per il povero Assane. Il padre di Rossella potrebbe pagare molto cara questa azione. Intanto Giulia cercherà di risollevare il morale a Luca, particolarmente colpito dall’ultimo momento di difficoltà avuto a causa dell’Alzheimer. La Poggi farà molta fatica a fargli passare il malumore ma ci sarà qualcun altro capace di aiutarlo ad affrontare questo brutto episodio. L’incontro tra Mariella e Mimmo potrebbe non avere il risultato positivo sperato da entrambi.

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 febbraio 2025: Michele si mette nei guai!

Michele non ha mollato la presa e nonostante le minacce di Roberto, non ha mai rinunciato alla sua inchiesta sull’azienda dei Gagliotti. Dopo aver scoperto dello sfruttamento dei lavoratori irregolari e dopo aver parlato a lungo con Assane, il giornalista ha deciso di chiudere il suo lavoro con un servizio molto crudo. Il padre di Rossella non si è risparmiato dall’usare testimonianze visive e molto esplicite ma questo atto di coraggio e di desiderio di verità, finirà per metterlo in pericolo e per scatenare la vendetta di Gagliotti. Purtroppo a finire nei guai sarà anche Assane che pagherà in prima persona e immediatamente per aver aiutato Michele.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia corre in soccorso di Luca

Luca sta seguendo una cura sperimentale per rallentare l’Alzheimer. Nonostante la grande speranza riposta in questi nuovi metodi, De Santis continuerà a sentire il peso dei suoi voti di memoria. Dopo l’ultimo momento di difficoltà, Giulia correrà in suo soccorso e tenterà di fargli tornare il sorriso. Non sarà però la Poggi a rincuorare Luca. Qualcun altro farà un gesto talmente tanto dolce da aiutare l’ex primario a ritrovare il coraggio di affrontare anche questa volta la sua malattia. Ma chi sarà? Sarà per caso Manuel, a cui il medico si è molto affezionato?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Incontro galante fallito tra Mariella e Mimmo?

Mariella ha accolto i consigli dei suoi amici – Silvia compresa – e ha deciso di dare a Mimmo una chance. I due hanno organizzato un incontro galante e inizialmente le promesse erano più che mai positive. Purtroppo le cose cambieranno improvvisamente. L’appuntamento si potrebbe trasformare non solo in un insuccesso ma anche in un qualcosa di molto doloroso per l’Altieri, che ha – con fatica – voltato pagina. Mariella dovrà ricominciare da capo e stavolta con ancora più paura di sbagliare e di rimanere delusa?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.