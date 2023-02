Un Posto al Sole Anticipazioni 21 febbraio 2023: Roberto non ci sta e aggredisce Lara, "Cosa vuoi ora da me?"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto affronterà di petto Lara e Marina lo seguirà a ruota. Intanto Silvia dovrà affrontare il malumore all'interno del suo staff.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 21 febbraio 2023 e in onda su Rai3 alle ore 20.50 circa, vedremo Roberto affrontare faccia a faccia Lara. Il Ferri non potrà perdonare alla Martinelli il fatto di essersi ripresentata a Napoli proprio durante le sue nozze e le chiederà una volta per tutte di dirgli cosa vuole da lui e da sua moglie. Anche Marina, furiosa per aver visto rovinare il giorno più bello della sua vita, vorrà parlare francamente con la sua rivale. Intanto Silvia, nonostante tutti gli sforzi, non riuscirà a risolvere la situazione calo clienti e questo comincerà a creare malumori all'interno del suo staff. Cerri invece riceverà una visita a sorpresa che potrebbe fargli cambiare idea sulla sua situazione sentimentale.

Roberto affronta Lara dopo il suo imprevisto ritorno: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 21 febbraio 2023

Un imprevisto ha rovinato le nozze di Marina e Roberto. Si è trattato di Lara, che ha fatto ritorno a Napoli dopo mesi di lontananza. Con lei il piccolo Ferri, il bambino che la Martinelli finge sia figlio di Roberto. Sì perché si tratta di una menzogna ancora non scoperta da nessuno e che porterà il Ferri a trovarsi in una situazione davvero complicata. Roberto stavolta vorrà mettere le cose in chiaro con la sua ex compagna e infastidito dal fatto che lei si sia presentata al suo matrimonio e non abbia quindi trovato un momento migliore, le chiederà cosa veramente voglia da lui e dalla sua famiglia. E anche Marina affronterà di petto la sua rivale, ora più che mai decisa a liberarsi di lei e a non permetterle di metterle i bastoni tra le ruote.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nuovi problemi a Il Vulcano

Silvia non riesce proprio a uscire dalla brutta situazione in cui si è cacciata a causa delle critiche sul web. Al Vulcano si respira un'aria pesantissima e i clienti scarseggiano. La Graziani, nonostante l'aiuto, si troverà a dover gestire le grosse spese per la sua attività e la mancanza di fondi comincerà a creare malumore tra il suo staff, sfinito dalla continua paura di perdere il lavoro e di dover cambiare totalmente la propria vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Visita a sorpresa per Cerri

Le trame di Un Posto al Sole assumeranno, almeno per qualche minuto, dei toni più distesi. Si tornerà a parlare di Cerri e delle sue storie a volte impossibili. Questa volta però Sasà riceverà una gradita visita, che gli farà capire che forse la decisione di chiudere una storia, prima che potesse iniziare, non è stata poi così tanto azzeccata. Ci sarà infatti la speranza che le cose possano andare molto meglio. C'è l'amore nell'aria per Cerruti?

