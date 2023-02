Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 febbraio 2023: Lara ritorna a Napoli. Valsano potrebbe essere assolto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 20 febbraio 2023

È il giorno tanto atteso da Marina e Roberto. I due stanno per convolare a nozze ma il loro matrimonio viene guastato dall'arrivo di un ospite sgradito. Si tratta di Lara, che ha colto la giusta occasione per ritornare a Napoli. Cosa succederà ora? Il Ferri e la Giordano riusciranno a sposarsi o finiranno per rimandare il momento? Intanto Silvia, sempre più in crisi a causa de Il Vulcano, riceve il prezioso aiuto di qualcuno, pronto a tutto per salvare il ristorante dalla rovina. Purtroppo però il drastico calo di clienti rischia comunque di non permettere alla Graziani di pagare le grosse spese per la gestione del locale.

Puntata in onda Martedì 21 febbraio 2023

L'arrivo di Lara ha sconvolto tutti e Roberto decide di mettere in chiaro le cose con la sua ex, spingendola a dirgli una volta per tutte cosa voglia da lui. Anche Marina è costretta ad affrontare la situazione, senza riuscire purtroppo a godersi un momento che avrebbe dovuto renderla felice. Silvia non riesce a risolvere le cose e Il Vulcano rischia di chiudere. A peggiorare le cose ci si mette pure il personale, scontento di quanto sta succedendo. Cerri invece riceve una gradita sorpresa e potrebbe cominciare a pensare che la sua storia d'amore non sia del tutto perduta.

Puntata in onda Mercoledì 22 febbraio 2023

Il processo a Lello Valsano torna a tormentare Viola e Niko. I due dovranno affrontare delle nuove lunghe giornate in tribunale, che li costringeranno a fare i conti con un passato e con un dolore, che avrebbero volentieri evitato e dimenticato. Ma purtroppo questo non è possibile e Valsano si fa sempre più pericoloso. Un gesto inaspettato e sconvolgente da parte del camorrista, farà precipitare la situazione. Intanto Lara continua a dare fastidio ai Ferri e la serenità degli sposi è in serio pericolo. Finiranno per lasciarsi a poche ore dal matrimonio?

Puntata in onda Giovedì 23 febbraio 2023

Lello Valsano sta guadagnando punti. Dopo le testimonianze dell'accusa, è arrivato il momento della difesa. L'avvocato del camorrista si esibisce in un'arringa fenomenale, pronto a guadagnare la semi-imputabilità del suo assistito. Silvia intanto deve gestire una situazione ormai diventata esplosiva. Nunzio e Fausto - il cameriere de Il Vulcano, che ha paura di perdere il suo lavoro - finiscono per scontrarsi a causa dei continui problemi che il ristorante deve affrontare. Giulia e Mastro Peppe si incontrano per caso ma stavolta l'uomo è in compagnia.

Puntata in onda Venerdì 24 febbraio 2023

Lello Valsano potrebbe farla franca. Il processo sta prendendo una piega che non avrebbe dovuto prendere e stanno per arrivare molti colpi di scena, in attesa del verdetto finale – che sarà imprevedibile. Guido è felicissimo per avere ritrovato il suo vecchio amico di avventure. Lui e Michele hanno passato una delle loro mitiche serate ma Mariella potrebbe non esserne tanto felice. Giulia invece chiarirà le cose con Mastro Peppe prima che a Palazzo Palladini faccia ritorno un amato personaggio dal passato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.