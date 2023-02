Un Posto al Sole Anticipazioni 20 febbraio 2023: Un imprevisto rovina le nozze di Marina e Roberto. Lara è tornata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 20 febbraio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo i sogni di Marina e Roberto andare in frantumi. Il matrimonio tra i due, così lungamente desiderato, verrà guastato da un imprevisto inatteso o meglio da un ritorno sgradito. Lara arriverà a Napoli insieme a suo figlio e rovinerà le nozze dei Ferri. La sua presenza e il suo presentarsi in Comune, lascerà tutti senza parole. Intanto Silvia sarà ancora molto preoccupata per Il Vulcano. I clienti continueranno a diminuire e le spese di gestione diventeranno insostenibili. Un aiuto inaspettato potrebbe però aiutarla a risollevarsi, almeno per un poco.

Lara arriva a Napoli e rovina le nozze di Roberto e Marina: in Un Posto al Sole del 20 febbraio 2023

Un'ombra del passato ha minacciato Roberto e Marina e le cose si metteranno ancora peggio nella puntata del 20 febbraio 2023. È finalmente arrivato il momento delle nozze di Marina e Roberto ma il grande giorno dei prossimi coniugi Ferri verrà purtroppo guastato dal ritorno di Lara. La Martinelli si presenterà alla cerimonia, con tanto di bambino al seguito e lascerà ovviamente tutti i presenti senza parole. A diventare più nervosa di tutti sarà ovviamente Marina, che aveva sperato di essersi liberata della sua rivale, una volta per tutte. Ma la donna, decisa a prendersi quello che ha lasciato in sospeso e che le spetta, non si lascerà convincere ad andarsene un'altra volta, almeno non facilmente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia in pena per Il Vulcano

Le tensioni non si fermeranno a casa Ferri-Giordano ma continueranno a Il Vulcano. Nonostante la questione Nunzio-Alice si sia sistemata, i clienti continueranno a guardare con sospetto il locale di Silvia. Le recensioni negative e la brutta pubblicità sul web, hanno creato grandi problemi alla Graziani, che faticherà a riprendersi. Le entrate diventeranno sempre meno e le spese di gestione, sempre ingenti, la tormenteranno sempre di più. La situazione sta diventando davvero molto problematica.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un inaspettato aiuto rincuora Silvia

Nel periodo peggiore della sua vita, Silvia potrà però sempre contare sui suoi amici. E uno di loro, scopriremo molto presto chi, le darà una mano a risollevarsi almeno con il morale. Per la Graziani questo inaspettato aiuto sarà una vera manna dal cielo. Certo, ve lo anticipiamo, non la salverà del tutto e anzi le cose prenderanno una piega improvvisa, ma le faranno capire che non è ancora arrivato il momento di arrendersi. Non ora e forse mai!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.