Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 21 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Jimmy torna dal viaggio all'estero con la mamma. Al suo ritorno, il bambino è cambiato e Niko comincia a ingelosirsi del rapporto che il figlio ha instaurato con Micaela. Renato intanto ha una brutta sorpresa.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: le condizioni di salute di Chiara non accennano a migliorare e questo comincia ad avere gravi ripercussioni su tutti i suoi cari. Jimmy torna a casa dal suo viaggio all'estero con la mamma. Al suo rientro, il bambino sembra cambiato e Niko – infastidito da questo particolare – comincia a provare un senso di gelosia per il rapporto tra suo figlio e la sua mamma. Renato riceve una visita inaspettata. Per lui sarà una brutta sorpresa, che lo farà soffrire moltissimo e lo manderà in crisi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara non riesce a rialzarsi

Marina ha promesso a Chiara di darle una mano contro Roberto e Lara. La Giordano in cambio le ha però chiesto di lottare per la sua salute e di riprendere in mano la sua vita. La Petrone non sembra però ancora capace di reagire. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le sue condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno, lasciando tutti i suoi cari molto in ansia. Nunzio non è in grado di darle una mano e questa situazione potrebbe mettere a rischio un lungo accordo. Come andrà a finire?

Niko geloso del rapporto tra Jimmy e Micaela in Un Posto al Sole Anticipazioni 21 aprile 2022

Micaela ha sconvolto Niko con una strana proposta. La Cirillo ha chiesto al suo ex di portare con sé all'estero il piccolo Jimmy. Il Poggi ha accettato e ha permesso a suo figlio di andare in viaggio con la sua mamma. Niko però potrebbe pentirsi della scelta che ha fatto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che quando il piccolo tornerà a casa, sembrerà essere molto cambiato. Cosa è successo in questi giorni? L'avvocato vorrà capirci di più ma per ora comincerà a provare una forte gelosia per il rapporto che si è instaurato tra il bambino e la madre. Sarà una gelosia sana o porterà Niko di nuovo allo scontro con la sorella di Serena?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una brutta sorpresa per Renato

Per Renato sembra non essere un buon periodo. Dopo aver combinato un disastro con Giuditta, il Poggi si troverà ad affrontare una situazione completamente inaspettata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che una visita lo sconvolgerà totalmente e gli farà provare un profondo dolore. Chi sarà in grado di mandarlo così tanto in crisi? Che si tratti della sua ex moglie?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.