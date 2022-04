Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 15 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Micaela torna a Napoli e chiede a Niko qualcosa di molto particolare per poter passare la Pasqua insieme a suo figlio Jimmy.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 15 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Chiara ha ormai le spalle al muro. I suoi segreti sono ormai nelle mani di Lara e Roberto, che la tengono sotto scacco e sotto ricatto. Per questo la Petrone sarà costretta a prendere una decisione molto difficile, che rischia di farla scontrare con Nunzio. Intanto Micaela, tornata da Berlino, chiede a Niko qualcosa di molto particolare per passare la Pasqua insieme a Jimmy. Intanto Marina e Fabrizio si troveranno davanti a delle scelte, che dovranno essere quelle definitive.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara sotto ricatto

Lara è stata brutale. La Martinelli ha approfittato della sua amicizia con Chiara per metterla definitivamente ko. I segreti della Petrone non sono più tali e Roberto può cantare vittoria. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la povera Petrone, ormai spalle al muro e disperata, sarà costretta a prendere delle decisioni sofferte e difficili ma obbligate. Questo potrebbe portare la ragazza a scontrarsi con Nunzio. Il Cammarota potrebbe non essere infatti d'accordo con queste scelte e potrebbe voler cercare un'altra – forse drammatica – soluzione. Staremo a vedere.

Micaela sconvolge Niko con una strana proposta in Un Posto al Sole Anticipazioni 15 aprile 2022

Niko si prepara a far passare a Jimmy una Pasqua tranquilla. Dopo tutto il trambusto creatosi a causa del ritorno delle gemelle Cirillo, padre e figlio hanno proprio bisogno di quiete. Le cose però sono destinate a ribaltarsi improvvisamente. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Micaela tornerà a Napoli e busserà alla porta del Poggi per fargli una richiesta molto particolare. Cosa vorrà la ragazza? In che modo vuole passare le feste insieme a suo figlio? Niko sarà quindi costretto un'altra volta a valutare attentamente il da farsi, per non scontentare suo figlio e permettergli di passare del tempo insieme a sua madre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Fabrizio e Marina a un bivio

Fabrizio ha fatto una sorpresa sgradita a Marina. Il Rosato non ha infatti compreso quanto sua moglie fosse entrata in crisi dopo il suo ritorno da Milano e ha finito per scatenare una discussione piuttosto accesa con lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Fabrizio e la Giordano si troveranno davanti a un bivio. Costretti a prendere una decisione e al più presto, potrebbero scegliere di dare un colpo di spugna alla loro vita matrimoniale, nel bene o nel male. Cosa succederà tra loro?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.