Un Posto al Sole Anticipazioni 20 aprile 2022: Che disastro, Renato! E ora?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Marina ha giurato di aiutare Chiara e ha preso a cuore la sua situazione, pronta a tutto per salvarla. La Petrone deve però fare la sua parte e prendersi cura di se stessa, senza cadere più in basso. Riuscirà a farlo? Intanto Renato si riprende lentamente dalla sbronza. Il Poggi non si ricorda cosa sia successo la sera prima mentre Giuditta, a differenza sua, ha le idee chiare. Cosa ha combinato il Poggi? Riccardo, dopo il ritorno di suo fratello Stefano, racconta a Rossella qualcosa di molto importante su Virginia. Cosa avrà da dirle?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara pronta a rimettersi in sesto. Ce la farà?

Marina contro Roberto per il bene di Chiara. Si potrebbe riassumere così la vicenda che vede la Giordano pronta a tutto per aiutare la giovane e indifesa Petrone. La manager ha promesso alla ragazza di sostenerla contro il Ferri e la Martinelli, ormai usciti allo scoperto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che l'intervento di Marina non basterà a risolvere la situazione. Chiara dovrà infatti metterci del suo. La giovane dovrà infatti rimettersi in sesto e prendersi cura di se stessa, come mai prima. Riuscirà a farlo ora che oltre a Nunzio ha un altro alleato?

Che disastro, Renato! Scopriamo cosa succederà in Un Posto al Sole Anticipazioni 20 aprile 2022

L'ultima serata e il brindisi finale del corso di sommelier, ha riservato grandi sorprese... e pare molte per Renato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Poggi si riprenderà, faticosamente, dalla sbronza presa la sera prima ma senza ricordarsi nulla di quanto successo. Questo sarà la sua rovina! Ebbene sì, stando alle Anticipazioni, il nostro Renatone si troverà a fare i conti con una sempre più determinata Giuditta. La donna ha tentato sin dall'inizio di sedurre il padre di Niko e ha fatto allusioni piuttosto chiare, al fatto che fosse attratta da lui. E pare che la serata alcolica abbia portato qualche frutto insperato. Al risveglio dalla sbronza, Renato si renderà conto di aver fatto qualche pasticcio mentre Giuditta avrà le idee chiare su quello che dovrà succedere in futuro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo rivela a Rossella qualcosa di molto importante su Virginia

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che ci saranno ancora scossoni nella relazione tra Rossella e Riccardo. Dopo la decisione definitiva del Crovi riguardo al suo matrimonio, presa a causa dell'arrivo di Stefano, l'affascinante medico si troverà a dover rivelare qualche altro segreto alla Graziani. Il dottore racconterà alla figlia di Silvia qualcosa relativo a Virginia. Purtroppo ancora non sappiamo di cosa si tratti ma possiamo immaginare che per Ross potrebbe essere un altro tassello per capire se e come continuare la sua storia d'amore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.