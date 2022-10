Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2022: Lia indaga sulla stanza misteriosa ma Diego le rovina i piani

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole e scopriamo cosa succederà nella puntata del 20 ottobre 2022 della Soap italiana, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45. Ecco le Trame dell'episodio: Lia ascolta con attenzione ma senza essere vista, la conversazione tra Mastro Peppe e Alberto quando l'operaio racconta al Palladini di aver trovato una stanza nascosta dietro una parete del seminterrato. La Longhi, interessata a saperne di più, decide di recarvisi durante la notte. Purtroppo per lei, qualcuno – attirato dai rumori – la coglierà in flagrante. Intanto Chiara sta per partire per la sua riabilitazione. Nunzio vorrebbe organizzarle una sorpresa e chiede aiuto a Rossella per riuscirci. Viola invece si troverà ad affrontare le crisi di Antonio, molto triste per l'assenza di suo padre.

Il mistero di Lia sembra essere prossimo alla risoluzione. Nelle puntate della Soap, andate in onda su Rai3, abbiamo scoperto che la nuova cameriera dei Ferri non è interessata né a Marina né a Roberto bensì a un segreto custodito a Palazzo Palladini. Ecco perché possiede le planimetrie del Palazzo e perché si è fatta assumere dal Ferri. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la giovane, dopo la scoperta della stanza segreta, si farà sempre più curiosa. Nell'episodio in onda il 20 ottobre 2022, la vedremo origliare una conversazione tra Mastro Peppe e Alberto e scoprire così della misteriosa novità trovata dall'operaio. Pronta a volerne sapere di più, la Longhi si recherà sul posto durante la notte ma purtroppo per lei, qualcuno la fermerà. A impedirle di continuare le sue ricerche sarà Diego, che la coglierà in flagrante. Lia gli racconterà tutto o fingerà di trovarsi là per caso?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara è in partenza, Nunzio vuole farle una sorpresa

La vita di Chiara sta di nuovo per cambiare. La Petrone deve lasciare Napoli per essere accolta in un centro di riabilitazione e uscire finalmente dal tunnel della droga. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Nunzio, nella puntata di Upas del 20 ottobre 2022, non vorrà lasciarla partire senza prima farle una sorpresa. Il ragazzo vuole fare colpo e rendere la sua compagna molto felice. Per riuscirci avrà però bisogno dei consigli di una donna e si avvarrà dell'aiuto della sua amica. Il Cammarota chiederà consiglio a Rossella per fare un ottimo lavoro.

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata 20 ottobre 2022: Viola in ansia per Antonio

Viola si sta riprendendo la sua vita ma nel farlo sta commettendo un grave errore. La Bruni sta trascurando il piccolo Antonio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza, troppo presa dal riacquistare il suo equilibrio e sempre più interessata a Damiano, finirà per non accorgersi della tristezza di suo figlio. Nella puntata del 20 ottobre 2022, sarà chiarissimo quanto il piccolo stia soffrendo enormemente per l'assenza di suo padre in casa e che né Ornella né Raffaele siano in grado di rincuorarlo. E Viola dovrà fare i conti con questa realtà che, forse, non aveva ben considerato.

